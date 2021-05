Share Pin 2 Condivisioni

Il sindaco: “Punto di riferimento fondamentale per il territorio”. “Michela Califano: “Si realizza un sogno”

Fiumicino, inaugurata la Casa della Salute

“Inauguriamo oggi la Casa della Salute di Palidoro: una struttura abbandonata per moltissimi anni, torna al servizio delle cittadine e dei cittadini del territorio. Totalmente ristrutturata e con attrezzature di altissimo livello tecnologico, sarà un punto di riferimento fondamentale per la telemedicina e la telecardiologia.

Grazie al Presidente Zingaretti, all’assessore D’Amato e alla Asl Rm3 che hanno creduto e investito in questo progetto per la salute di tutte e tutti.

E al vescovo Mons. Ruzza che ha condiviso con noi questo momento. Oggi è davvero una bella giornata!”

Cosi il sindaco Montino. Parole di grande soddisfazione arrivano anche dal consigliere regionale PD, Michela Califano:

“Sono davvero felice. Oggi si realizza un sogno al quale abbiamo lavorato duramente in stretta sinergia con l’amministrazione comunale di Fiumicino. L’inaugurazione della Casa della Salute a Palidoro è un risultato importantissimo che il nord del Comune di Fiumicino attendeva da anni.

Non è stato facile. Abbiamo superato ogni tipo di difficoltà burocratica trovando nella Regione Lazio e nell’Asl due interlocutori attenti e puntuali.

Ad appena due anni dall’inizio dei lavori oggi è realtà. Con la Casa della Salute andiamo a incrementare i servizi sanitari in un’area importante, giovane dal punto di vista urbanistico, a ridosso di Comuni come Roma, Cerveteri e Ladispoli.

Il prossimo obiettivo è l’ospedale di comunità che vogliamo realizzare a Isola Sacra per le degenze brevi, ampliando il centro di via Coni Zugna. Una struttura che servirà a decongestionare l’Ospedale Grassi di Ostia e dare nuove risposte a un’altra località in espansione”.