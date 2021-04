Share Pin 1 Condivisioni

I nuovi dati forniti dalla Asl Roma 3 mostrano un’aumento dell’età media a 41 anni

Fiumicino, in città cala il numero di contagiati a 266 casi –

“Con 266 casi, scende di 34 rispetto all’ultima comunicazione il numero totale di positivi nel nostro territorio”, ha dichiarato il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“È quanto emerge dai dati forniti oggi dalla ASl Rm 3”.

Montino aggiunge che a essere contagiate sono in maggioranza le donne: 140 casi, contro i 126 uomini registrati.

“L’età media risale a 41 anni – spiega – e il rapporto con la popolazione è di 0.32. Il 65% dei contagi è avvenuto a Isola sacra e Fiumicino, seguite da Aranova (8%) e Parco Leonardo (6%)”.

“Ricordo che il Lazio è ancora in zona arancione – conclude il sindaco – quindi si raccomanda la massima prudenza”.

“Si può uscire dal Comune e dalla Regione solo per casi di necessità comprovati, lo stesso vale tra le ore 22 e le 5 del mattino in tutto il territorio. Continuiamo il nostro sforzo comune per far abbassare il numero totale dei contagiati”.