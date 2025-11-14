 
Fiumicino, il 20 novembre sospensione idrica programmata

14 Novembre 2025

Acea Ato2 dovrà realizzare interventi di manutenzione straordinaria

Acea Ato2 comunica che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Fiumicino, dalle 17 del 20/11/2025 alle 07 del 21/11/2025.

Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti strade/zone:

Via Coni Zugna

Via Uolchefit

Via Opacchiasella

Via Mario Ingrellini

Via Mario D’Agostino

Via Luigi Mariotti

Via Livio Ceccotti

Via Ernesto Cabruna

Via Italo Gismondi

Via Leonardo Ferrulli

Via Pier Giuseppe Scarpetta

Via Gregorio Ceccarelli

Via Val Lagarina

Via Elio Silva

Via Giuseppe Oblach

Via Giuseppe Cenni

Via Adriano Casadei

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti:

Via Coni Zugna angolo Via Uolchefit

Via Coni Zugna angolo Via Antonluigi Pietrogrande

Via Coni Zugna angolo Via della Scafa

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di

rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.