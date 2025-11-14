Fiumicino, il 20 novembre sospensione idrica programmata

Acea Ato2 dovrà realizzare interventi di manutenzione straordinaria
Acea Ato2 comunica che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Fiumicino, dalle 17 del 20/11/2025 alle 07 del 21/11/2025.
Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti strade/zone:
Via Coni Zugna
Via Uolchefit
Via Opacchiasella
Via Mario Ingrellini
Via Mario D’Agostino
Via Luigi Mariotti
Via Livio Ceccotti
Via Ernesto Cabruna
Via Italo Gismondi
Via Leonardo Ferrulli
Via Pier Giuseppe Scarpetta
Via Gregorio Ceccarelli
Via Val Lagarina
Via Elio Silva
Via Giuseppe Oblach
Via Giuseppe Cenni
Via Adriano Casadei
Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.
Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti:
Via Coni Zugna angolo Via Uolchefit
Via Coni Zugna angolo Via Antonluigi Pietrogrande
Via Coni Zugna angolo Via della Scafa
Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di
rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.