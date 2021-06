Share Pin 0 Condivisioni

Domani alle 12 alla banchina di Fiumicini (Molo Nord) – via di Torre Clementina (Fronte civico 314)

Fiumicino: giornata mondiale degli oceani, domani “Fishing for Litter” –

Fiumicino: giornata mondiale degli oceani, domani “Fishing for Litter”

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, martedì 8 giugno alle ore 12 si terrà una conferenza stampa in via di Torre Clementina, a Fiumicino, per presentare i risultati del progetto “Fishing for litter” e per inaugurare gli arredi urbani donati al Comune di Fiumicino e realizzati con la plastica recuperata in mare dai pescatori e riciclata dal consorzio nazionale Corepla.

Saranno presenti all’iniziativa il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e l’assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti, Massimiliano Valeriani, il presidente di Corepla, Giorgio Quagliuolo, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino, il direttore marittimo del Lazio, Francesco Tomas, il direttore generale di Arpa Lazio e vicepresidente del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, Marco Lupo, il responsabile di Legambiente Lazio, Roberto Scacchi e i rappresentanti delle cooperative dei pescatori.

Nel corso dell’iniziativa verrà allestito anche un laboratorio didattico sulla sostenibilità ambientale per gli studenti delle scuole di Fiumicino e verrà consegnato ai pescherecci che partecipano al progetto il logo “Pesca Responsabile”, come riconoscimento per il contributo fornito nella tutela del patrimonio marino del Lazio.

(torna a baraondanews)