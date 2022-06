Il progetto della Global Thinking foundation in collaborazione con l’assessorato alle Pari Opportunità e patrocinato dal Comune di Fiumicino

Fiumicino, prosegue la formazione di Donne al Quadrato –

“Prosegue la formazione di Donne al Quadrato, un progetto della Global Thinking foundation in collaborazione con l’assessorato alle Pari Opportunità e patrocinato dal Comune di Fiumicino. Con questa settimana si è concluso il ciclo formativo del Terzo modulo composto di sei lezioni nelle quali le formatrici hanno fornito informazioni e strumenti per muovere i primi passi verso la creazione di una start-up.Lunedì 20 Giugno alle ore 17,30 saremo di nuovo insieme per cominciare il quarto modulo “Donne 2030: progettare un futuro di successo”. Lo dichiara l’assessora alle Pari opportunità Anna Maria Anselmi.

“Le quattro lezioni di questo modulo che si terranno con cadenza bisettimanale, affronteranno temi come: riconoscere e sviluppare il proprio potenziale per creare un personal branding e trovare lavoro, fino ad arrivare alle lezioni conclusive dove verranno esaminate strategie e nuovi scenari di un mondo lavorativo in continua evoluzione”.

“Consiglio vivamente la partecipazione a tutte coloro che hanno voglia e necessità di mettersi in gioco ma che hanno bisogno degli strumenti giusti per poter muovere i primi passi. Quando gli strumenti ci sono, utilizziamoli. Per partecipare ai moduli formativi gratuiti basta iscriversi a www.gltfoundation.com/donne-al-quadrato/ oppure inviare una mail a [email protected] Per tutte le informazioni relative agli orari e ai temi delle lezioni consultare la locandina”.