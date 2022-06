Fiumicino: inaugurato il primo dei percorsi delle città perdute alla Torre del Pagliaccetto

Un itinerario di 3 chilometri in 8 tappe realizzato dal Comune in collaborazione con la Pro Loco Torre in Pietra, l’associazione culturale 99 Fontanili, la farmacia Salvo D’Acquisto

È stato inaugurato nel pomeriggio di ieri il primo itinerario de “I percorsi delle città perdute” nei pressi della Torre del Pagliaccetto.

Un itinerario di 3 km in 8 tappe realizzato dal Comune in collaborazione con la Pro Loco Torre in Pietra, l’associazione culturale 99 Fontanili, la Farmacia Salvo D’Acquisto.Erano presenti all’inaugurazione, tra gli altri, il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, i consiglieri comunali Stefano Calcaterra e Paola Magionesi, il delegato del sindaco per la Tutela e la Valorizzazione del patrimonio storico del Comune Ernesto Benelli.

“Oggi inauguriamo – ha spiegato il vicesindaco Di Genesio Pagliuca – un bellissimo percorso che dal parcheggio di via Galtelli ad Aranova arriva fino alla Torre del Pagliaccetto. Aiuterà tutti noi a conoscere e vivere meglio il nostro territorio, che ha angoli straordinari come questo dove passeggiare. Qualche anno fa questa strada non era neanche del Comune, era una discarica a cielo aperto, un luogo simbolo dell’abbandono e del degrado. Noi l’abbiamo chiusa al traffico veicolare, garantendo però la fruizione a tutti. È il primo germoglio di un lavoro iniziato anni fa e che proseguirà con altri percorsi”.