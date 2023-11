Fiumicino fa rete per diffondere la cultura della donazione di sangue

Sinergia e Solidarietà per divulgare sempre più tra i giovani la cultura di donazione del sangue: DonatoriNati Polizia di Stato e Il Rotary Club Fiumicino Portus Augusti insieme per una tappa importante

Un modo per sottolineare l’importanza di fare rete sul territorio per orientare sempre più i giovani e i cittadini verso il volontariato e la donazione di sangue. Una mission che vede impegnati, quotidianamente, uomini e donne della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco su tutto il territorio nazionale. Un esempio e un impegno da tramandare alle giovani generazioni: il sangue non è riproducibile in laboratorio e diventa indispensabile donarlo per i servizi di primo soccorso, per interventi chirurgici, trapianti di organo, nella cura delle malattie oncologiche e croniche.

Prevenzione, Salute e Solidarietà diventano parole chiave per divulgare sempre più la cultura del dono e, cosi, una raccolta straordinaria di sangue è stata organizzata per domani venerdì 17 novembre nello spazio antistante l’I.I.S Paolo Baffi in via Lorenzo Bezzi, n 53. Un invito a compiere un vero gesto d’amore, una raccolta di sangue rivolta all’intera comunità. Sarà possibile donare il sangue con il supporto di personale medico specializzato dell’IFO – Regina Elena a bordo di un’autoemoteca della Regione Lazio dalle ore 8:00 alle 12:30.

Alle 10.45 è previsto il concerto della fanfara della Polizia di Stato che accompagnerà una parte della mattinata con la musica.

“Un esempio vale più di mille parole per i giovani: è fondamentale costruire una società imperniata su cooperazione e solidarietà, mirando ad un coinvolgimento sempre più proficuo delle Istituzioni, delle Famiglie, delle Associazioni di Volontariato. Donare il sangue è un gesto di solidarietà per il prossimo e di prevenzione per sé stesso. Sono convinto che la solidarietà aiuti a costruire una società migliore. Queste iniziative, e ringrazio il Rotary Club Fiumicino Portus Angusti e l’I.I.P. Baffi per il prezioso supporto, sono l’occasione per formare “adulti solidali” in cui la concezione dell’altruismo, dell’attenzione agli altri sia consapevole e favorisca il dono del sangue, indispensabile per salvare vite umane: un gesto solidale, volontario, responsabile, di un buon cittadino ben inserito nel tessuto sociale” – afferma Claudio Saltari Presidente nazionale DonatoriNati.

“Come presidente del Rotary Club Fiumicino Portus Augusti – ha commentato Fulvio Leoni, esprimo grande soddisfazione nell’essere riusciti, in sinergia con l’associazione “DonatoriNati” della Polizia di stato, con il Rotaract Club Roma Nord e con l’Istituto Superiore Paolo Baffi di Fiumicino, grazie anche alla disponibilità e alla sensibilità della dirigente dell’istituto Monica Bernard, che ha accolto la nostra richiesta di collaborazione e si è fatta promotrice della campagna informativa sull’importanza delle donazioni di sangue, a organizzare questo importante appuntamento. Ringrazio, inoltre, Il Comune di Fiumicino per il patrocinio che ha ulteriormente rafforzato la bontà dell’iniziativa. “L’obiettivo di questo evento – prosegue Leoni – è quello di sensibilizzare i ragazzi delle scuole superiori sull’importanza della donazione del sangue e del plasma quale semplice gesto di solidarietà e di insostituibile valore, nell’ottica di garantire la sopravvivenza e l’accesso alla cura di pazienti che hanno la necessità di trasfusioni, anche in situazioni di emergenza oltre a garantire una idonea produzione di medicinali per la cura di pazienti con immunodeficienze e altre patologie. Motivare alla donazione del sangue e del plasma come strumento tangibile per salvare vite. Insieme all’Associazione “DonatoriNati” stiamo lavorando per replicare questa iniziativa in altri istituti favorendo una migliore cultura del dono.”