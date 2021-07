Fiumicino Estate, oltre un mese di eventi per ripartire dal territorio

Presentato il cartellone “Fiumicino Estate” quest’anno in formato ridotto a causa dell’emergenza sanitaria ma ricco di eventi

Parte “Fiumicino Estate”, il cartellone estivo che prevede eventi per oltre un mese: da ieri e fino a fine agosto.

La presentazione del cartellone estivo a Fiumicino

“Sarà un’estate un po’ diversa dal solito – spiega il sindaco di Fiumicino Esterino Montino – poiché ancora non siamo usciti dall’emergenza legata alla diffusione del covid-19. Abbiamo in ogni caso voluto, a differenza dello scorso anno, organizzare alcuni eventi da non perdere, per tornare piano piano alla normalità”.

“Ripartiremo infatti da noi, dal nostro territorio, dalle nostre realtà artistiche e culturali, dai nostri luoghi simbolo: il Castello san Giorgio e la Casa della Partecipazione di Maccarese, Villa Guglielmi a Isola sacra, le piazze di Passoscuro, Torrimpietra e Testa di Lepre, la Casa della Cultura di Fregene. Gli eventi saranno tutti gratuiti e ad accesso libero, fino a disponibilità dei posti”.

“In particolare – aggiunge il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca – alla Casa della partecipazione di Maccarese si alterneranno spettacoli per bambini con la Biblioteca dei Piccoli, concerti jazz a cura del Museo del Saxofono diretto dal maestro Attilio Berni e musica e teatro di qualità”.

“In via eccezionale a causa dell’emergenza sanitaria si svolgerà nel giardino del Castello di San Giorgio, sempre a Maccarese, la seconda edizione del Festival del Cinema di Fregene che quest’anno, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Leonardo Sciascia, omaggerà lo scrittore siciliano dedicandogli un evento unico di cinema e legalità insieme al Festival della Legalità e si chiamerà “Festa del Cinema e della Legalità – Omaggio a Leonardo Sciascia”.

La rassegna sarà a cura del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e del Comune. Una rassegna di cinema itinerante, a cura della Commissione cinematografica di Fiumicino – Acis, toccherà invece le piazze di Testa di Lepre, Passoscuro e Torrimpietra. Infine nella corte di Villa Guglielmi a Isola sacra si svolgeranno esibizioni di teatro, musica e danza a cura delle associazioni locali”.

“C’è la voglia di riappropriarsi degli spazi pubblici – conclude l’assessora alle Attività produttive Erica Antonelli – e di vivere le vie e quei centri commerciali naturali che abbiamo, ad esempio via Torre Clementina a Fiumicino o viale Castellammare a Fregene”.

“I commercianti stessi hanno voglia di contribuire all’organizzazione in questa estate particolare di eventi che possano rallegrare residenti e turisti e che andranno ad arricchire il cartellone estivo di venti nel Comune. Anche perché la cultura è uno dei settori che più di tutti ha subito il contraccolpo del covid, ma è anche motore trainante dell’economia poiché dà lavoro, crea indotto e movimentazione di persone”.

Il calendario dettagliato degli Eventi è disponibile sul sito del Comune www.comune.fiumicino.rm.it. Alcuni appuntamenti potrebbero subire variazioni di data, orario o contenuto.

Musica e Teatro – Casa della Partecipazione, via del Buttero 10, Maccarese

• Sabato 3 luglio ore 21 – “Da Granados a Garcia Lorca”, Viaggio nella musica spagnola del XIX secolo a cura di Azevedo-Riala Duo

• Venerdì 9 luglio ore 21 – “E.I.A.R E.I.A.R. ma va là! Storie di allegre censure”, Teatro canzone per due attori, soli, coro, ensemble strumentale a cura de L’Insieme Harmonico

• Domenica 11 luglio ore 21 – “Night Live – Lounge Jazz Funky”, con Mauro Bottini (saxofoni) e Zappulla (pianoforte elettrico) a cura del Museo del Saxofono

• Domenica 18 luglio ore 21 – “Metromusette – La chanson francese come non te l’aspetti”, con Delogu Filippo (chitarra) e Monica Gilardi (voce) a cura del Museo del Saxofono

• Venerdì 23 luglio ore 21 – “Sognando Godot”, commedia brillante scritta, diretta e interpretata da Alessandro Calamunci Manitta e Emanuele Guzzardi

• Domenica 25 luglio ore 21 – “Jazz Live – Jazz Concert” con Piercarlo Salvia (sax/clarinetto) e Alessandro Crispolti (pianoforte) a cura del Museo del Saxofono

• Domenica 1 agosto ore 21 – “Nun c’è verso – La canzone romana dall’800 alla modernità” con Danilo Pierini (tastiere/saxofono) e Daniela Vergili (voce) a cura del Museo del Saxofono

Festa del cinema e della Legalità – Omaggio a Leonardo Sciascia – Giardino del Castello di San Giorgio di Maccarese (15-18 luglio)

• Giovedì 15 luglio

Apertura con saluti istituzionali

Pif presenterà il suo ultimo libro Io posso. Due donne sole contro la mafia a seguire

Proiezione di La mafia uccide solo d’estate

• Venerdì 16 luglio

Presentazione del libro Sciascia e il cinema alla presenza degli autori (edito dal CSC)

Proiezione del film Cadaveri eccellenti (Cineteca Nazionale).

Ospiti da definire

• Sabato 17 luglio

Presentazione del libro di Toni Mira su Rosario Livatino e visione del cortometraggio

Proiezione del film Porte aperte(Cineteca Nazionale).

Alla presenza del regista Gianni Amelio

• Domenica 18 luglio

Consegna premio Gregoretti a Paola Cortellesi, breve video Gregoretti sulla legalità e proiezione del film Gli ultimi saranno i primi

Estate dei Bambini – Casa della Partecipazione, via del Buttero 10, Maccarese



• Domenica 4 luglio ore 21 – Proiezione film d’animazione “Megamind” a cura della Biblioteca dei Piccoli

• Sabato 10 luglio ore 18 – “Notte stellata”, lettura e laboratorio artistico per bambini dal libro di Mara Ciavarella a cura di Raccontarte/Apertaparentesi

• Domenica 11 luglio ore 18 – “Efesto”, spettacolo di burattini a cura di Divisoperzero

• Venerdì 16 luglio ore 18 – “Giurati per un giorno 2 – Premio Npl ‘Crescere insieme’, letture animate da Laila Aronica a cura della Biblioteca dei Piccoli

• Sabato 17 luglio ore 18 – “Cappuccetto Rosshow”, spettacolo di burattini e pupazzi a cura di Brum Brum Greem

• Sabato 24 luglio ore 18 – “Composizione VIII”, lettura e laboratorio artistico a cura di Raccontarte/Apertaparentesi

• Domenica 25 luglio ore 18 – “Costruiamo il ritmo”, laboratorio di percussioni a cura di Traccedarte

• Venerdì 30 luglio ore 18 – “Il grande libro animato delle fiabe”. Spettacolo di parole e carta a cura di Divisoperzero

• Venerdì 31 luglio ore 18 – “La vita è in gioco”, spettacolo teatrale a cura di Traccedarte in collaborazione con la Garante per l’Infanzia e l’adolescenza e la Biblioteca dei Piccoli

Rassegna Cinematografica “Notti di cinema” a cura della Commissione cinematografica – Acis

• sabato 10 luglio ore 21

Torrimpietra – Via Francesco Marcolini

“Sono solo fantasmi”

di Fausto Brizzi

con Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro

• venerdì 23 luglio ore 21

Passoscuro – Centro Anziani

"Odio l'estate"

di Massimo Venier

con Albo Baglio, Giacomo Poretti

di Massimo Venier

con Albo Baglio, Giacomo Poretti

• domenica 25 luglio ore 21

Testa di Lepre – Via Emilio Pasquini

"Si muore solo da vivi"

di Alberto Rizzi

con Alessandra Mastronardi, Amanda Lear, Francesco Pannofino

di Alberto Rizzi

con Alessandra Mastronardi, Amanda Lear, Francesco Pannofino

• venerdì 30 luglio ore 21

Torrimpietra – Via Francesco Marcolini

"Compromessi sposi"

di Francesco Miccichè

con Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme

di Francesco Miccichè

con Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme

• sabato 31 luglio ore 21

Passoscuro – Centro Anziani

"Sono solo fantasmi"

di Christian e Brando De Sica

con Carmen Russo, Christian De Sica, Carlo Buccirosso

di Christian e Brando De Sica

con Carmen Russo, Christian De Sica, Carlo Buccirosso

• venerdì 6 agosto ore 21

Testa di Lepre – Via Emilio Pasquini

"Ma cosa ci dice il cervello"

di Riccardo Milani

con Paola Cortellesi, Stefano Fresi

di Riccardo Milani

con Paola Cortellesi, Stefano Fresi

• sabato 7 agosto ore 21

Passoscuro – Centro Anziani

"Se mi vuoi bene"

di Fausto Brizzi

con Sergio Rubini, Claudio Bisio, Gianmarco Tognazzi

di Fausto Brizzi

con Sergio Rubini, Claudio Bisio, Gianmarco Tognazzi

• giovedì 12 agosto ore 21

Torrimpietra – Via Francesco Marcolini

"Il primo Natale"

di Ficarra & Picone

con Ficarra, Picone, Massimo Popolizio

di Ficarra & Picone

con Ficarra, Picone, Massimo Popolizio

• venerdì 13 agosto ore 21

Testa di Lepre – Via Emilio Pasquini

"Bentornato presidente"

di Giancarlo Fontana, Giuseppe Stasi

con Claudio Bisio, Sarah Felberbaum, Pietro Sermonti

di Giancarlo Fontana, Giuseppe Stasi

con Claudio Bisio, Sarah Felberbaum, Pietro Sermonti

• venerdì 20 agosto ore 21

Passoscuro – Centro Anziani

"C'è tempo"

di Walter Ventroni

con Stefano Fresi, Simona Molinari

di Walter Ventroni

con Stefano Fresi, Simona Molinari

• sabato 21 agosto ore 21

Torrimpietra – Via Francesco Marcolini

"Pets 2 – Vita da animali"

di Chris Renaud

con Patton Oswalt, Kevin Hart

di Chris Renaud

con Patton Oswalt, Kevin Hart

• martedì 24 agosto ore 21

Testa di Lepre – Via Emilio Pasquini

"Io c'è"

di Alessandro Aronadio

con Edoardo Leo, Margherita Buy, Massimiliano Bruno

di Alessandro Aronadio

con Edoardo Leo, Margherita Buy, Massimiliano Bruno

Eventi a Villa Guglielmi

• 8 luglio ore 21

“A-Live”, musica e danza

• 9 luglio ore 21

“Blascomodo”, cover di Vasco Rossi

• 10 luglio ore 21

“Sarah (Le memorie di Sarah Bernhardt)” dal testo di John Murrell “Memoir”, versione francese di Eric Emmanuel Schmitt – Traduzione Italiana di Giacomo Bottino a cura dell’ass. Teatrando Aps

• 17 luglio ore 21

“Viaggio Musicale, da Verdi alla musica dei nostri giorni”, a cura dell’ass. I Colori della Musica

• 18 luglio ore 21

“Cappuccetto rosso” da Perrault, Adattamento di Antonia Di Francesco a cura dell’ass. Teatrando Aps

• 22 luglio ore 21

Saggio danza, musiche sotto fondo

• 23 luglio ore 21

“Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” tratto dal racconto di Luis Sepulveda a cura dell’ass. Noi gesti d’arte

• 24 luglio ore 21

“Nessuno”, scritto e interpretato da Alessandro Corazzi

• 25 luglio ore 21

Teatro “Che spettacolo di donne” scritto e interpretato dall’associazione “Folli magie”

• 30 e 31 luglio ore 21

spettacolo di danza, “We are back” a cura della Milleluci Dance

• 1 agosto ore 21

“Il jazz di Charlie Parker con i poeti e gli scrittori della beat generation”: testi e letture sceniche di Gianni Caruso con Carmelo Iorio al sax alto e Roberto Altamura alla batteria

Eventi alla Casa della Cultura – Biblioteca Gino Pallotta di Fregene – Viale della Pineta 145





Sabato 10 luglio ore 18.30

Presentazione del libro di Daniela Tagliafico “Le coniugazioni del potere” con Costanza Crescimbeni e Elio Berarducci

• Sabato 17 luglio ore 18.30

A cura della Garante dei Diritti dell’Infanzia e adolescenza Antonella Maucioni, presentazione del libro di Milena Santerini “La mente ostile. Forme dell’odio contemporaneo”

• Mercoledì 21 luglio ore 21

Proiezione del film “Molto forte, incredibilmente vicino” con Tom Hanks e Sandra Bullock tratto dal libro di Jonathan Safran Foer

• Sabato 24 luglio ore 19.30

Inaugurazione della Mostra dell’Accademia delle Belle arti di Roma, curata da Sandro Polo

• Mercoledì 4 agosto ore 21

Proiezione del film “The Help” con Emma Stone e Viola Davis

• Giovedì 12 agosto ore 18.30

Presentazione del libro di Lia Levi “Ognuno accanto alla sua notte”

• Mercoledì 18 agosto ore 21

Proiezione del film “Tutta la vita davanti” di Paolo Virzì

• Sabato 21 agosto ore 21

Incontro con Ernesto Benelli, delegato del sindaco per la Tutela e la Valorizzazione del patrimonio storico del Comune “Storie e leggende del territorio… mai raccontate prima”

• Mercoledì 25 agosto ore 21

Proiezione del film “La ragazza del treno” con Emily Blunt

• Venerdì 27 agosto ore 18.30

Reading a cura di Marcello Teodonio “Dante e Roma”

• Sabato 28 agosto ore 18.30

Presentazione di due libri sul giornalismo d’agenzia di Cesare Protetti e Stefano Polli

• Sabato 4 settembre ore 18.30

Presentazione del libro di Luigi Giuliani “Li sonetti de Shakespeare”

• Sabato 11 settembre ore 18.30

Presentazione del libro di laura Lanza “Donna Francesca Savasta intesa Ciccina”

• Sabato 25 settembre ore 18.30

Presentazione del libro di Filippo Betti “Il vero amore appassionato”