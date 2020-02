Condividi Pin 188 Condivisioni

A renderlo noto in un post su Facebook il sindaco di Fiumicino Esterino Montino

Flavio Bucci

Fiumicino, è morto l’attore Flavio Bucci – È morto Flavio Bucci, grande interprete del noto personaggio di Antonio Ligabue e decine di film come il Marchese del Grillo. A renderlo noto in un post su Facebook il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, poiché Bucci da alcuni anni risiedeva a Passoscuro, sul litorale romano. Attore di cinema e di teatro, aveva 73 anni e aveva conquistato grande popolarità alla fine degli anni ‘70 come protagonista dello sceneggiato tv per la Rai «Ligabue».

Flavio Bucci era nato a Torino nel 1947 da una famiglia di immigrati di Campobasso. L’esordio sul grande schermo era avvenuto per lui nel 1971, ne «La classe operaia va in paradiso» di Elio Petri, anche se con un ruolo minore. Aveva recitato anche per Giuliano Montaldo («L’Agnese va a morire») , Dario Argento («Suspiria»), Gabriele Salvatores («Sogno di una notte d’estate») e Mario Monicelli nel già citato Marchese del Grillo, dove è don Bastiano, l’ex sacerdote e il capo dei briganti che finisce sul patibolo. La grande popolarità arrivo come detto con lo sceneggiato Rai «Ligabue», andato in onda tra il novembre e il dicembre del 1977 che contribuì a far conoscere a un largo pubblico non solo il talento del pittore emiliano ma anche quello dell’attore che lo impersonò.