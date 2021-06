Lettera aperta ai maturandi da parte del delegato ai rapporti con gli istituti superiori, Tommaso Campennì

Fiumicino: è conto alla rovescia per gli esami di maturità –

Ormai ci siamo: domani iniziano gli esami ed entro un mese avrete ottenuto la maturità.

Un traguardo fondamentale.

Care ragazze e cari ragazzi, i vostri insegnanti hanno fatto un lavoro enorme per adeguare metodi e programmi alla didattica a distanza, con molte difficoltà, cercando di seguire tutti.

E voi non siete stati da meno, con sacrifici non indifferenti, in termini di studio e anche di socialità.

Nonostante gli sforzi di ciascuno, però, la pandemia ha prodotto una grossa dispersione scolastica, con cifre che toccano circa i duecentomila studenti e studentesse.

Deve essere impegno prioritario delle istituzioni competenti recuperare questo gap e sanare questa grave ferita.

Perché la scuola è e rimane l’asse portante del nostro Paese, come di qualsiasi altra società civile. Un pilastro insostituibile di una comunità, il cui legame sociale non è dato solo dalla condivisione di informazioni e nozioni, ma dalla dimensione delle relazioni umane e interpersonali, dal confronto costante con i propri pari e con gli adulti.

Dalla qualità dell’educazione, della formazione, dalla ricerca continua della conoscenza, dipende lo sviluppo culturale, economico, sociale del nostro Paese futuro. Il futuro di cui voi siete le attrici e gli attori protagonisti che domani contribuirete attivamente a costruire una società più equa e giusta.

E lo avete già fatto, scendendo nelle piazze per chiedere di tornare a scuola, con tutte le precauzioni necessarie, consapevoli che è quello il luogo in cui potete crescere come persone e come cittadini.

Lo avete già fatto riempiendo le strade con la richiesta forte e chiara di mettere l’ambiente al primo posto, proprio come questa pandemia ci ha insegnato.

Avete dimostrato, in molti modi, di non essere “maturandi”, ma già maturi e coscienti del mondo che vi circonda, a partire dalla scuola.

Alle insegnanti e agli insegnanti voglio rivolgere un ringraziamento particolare per lo sforzo intellettuale e fisico durante l’ultimo anno scolastico che ha messo a dura prova la loro intelligente perseveranza.

Siate fieri ed orgogliosi delle vostre ragazze e dei vostri ragazzi perché nella loro memoria e nel loro cuore rimarrete come esempio di serietà, impegno, rettitudine, responsabilità e amore verso il vostro lavoro.

In bocca al lupo, maturande e maturandi: date il meglio di voi nelle prove che vi attendono in questi giorni e guardate al futuro con fiducia e speranza!

Tommaso Campennì

Delegato del Sindaco ai rapporti con gli Istituti Superiori del Comune di Fiumicino