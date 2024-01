Fiumicino: Disciplina di traffico provvisoria per lavori di potatura delle alberature in Via Foce Micina –

Disciplina di traffico provvisoria per lavori di potatura delle alberature in Via Foce Micina con istituzione del senso unico alternato ed il divieto di sosta e fermata DAL 17/01/2024 AL 02/02/2024 e comunque fino a fine lavori, che verranno eseguiti, dalle ore 07:30 alle ore 16:30, secondo il seguente calendario:

17.01.2024 – potature sul tratto di Via Foce Micina intersezione con Via della Pesca a Via Foce Micina civico 91;

18.01.2024 al 19.01.2024 – potature sul tratto di Via Foce Micina dal civico 91 a intersezione con Via del Serbatoio;

22.01.2024 – potature sul tratto di Via Foce Micina intersezione Via del Serbatoio a Via Foce Micina intersezione Via delle Ombrine;·

23.01.2024 al 24.01.2024 – potature sul tratto di Via Foce Micina intersezione Via delle Ombrine la rotatoria (zona mercato);·

25.01.2024 – potature dalla rotatoria (zona mercato) a Via Foce Micina civico 28;·

26.01.2024 al 29.01.2024 – potature da Via Foce Micina civico 28 al civico 58;·

30.01.2024 al 31.01.2024 – potature da Via Foce Micina civico 58 all’intersezione con Via F. Raffaele;·

01.02.2024 al 02.02.2024 – potature nell’area pedonale di Via Foce Micina (tra la zona mercato e il capolinea degli autobus)