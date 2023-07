A Fiumicino dal 5 al 9 luglio torna ‘Tutti in Birra’ la nuova edizione della Festa della birra

Quattro birrerie, tante birre artigianali nostrane da assaporare e scoprire, ma anche marchi ‘classici’ nazionali e internazionali. A Fiumicino dal 5 al 9 luglio torna ‘Tutti in Birra’ la nuova edizione della Festa della birra.

Un’occasione per far conoscere alcuni importanti brand della grande tradizione artigianale italiana, ma anche birre storiche per soddisfare i palati di tutti. Ci sarà anche tanto cibo di qualità per accompagnare al meglio le birre: pesce fritto della flotta peschereccia di Fiumicino, arrosticini, panini, fritti.

Giostre per grandi e piccoli e stand per sgranchirsi un po’ le gambe. Dal 5 al 9 luglio dalle 18 alle 24, Piazzale Enrico Molinari (ex Piazzale Mediterraneo).

Organizzazione affidata alla ‘Nuovo Faro Aps Fiumicino’ di Sergio Conforzi.

Info: 324.9059956

