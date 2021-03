Share Pin 0 Condivisioni

La disposizione del sindaco Esterino Montino resterà in vigore per tutta la durata della zona rossa

Fiumicino: da lunedì Montino chiude tutti i parchi pubblici –

“Come sapete, da lunedì 15 marzo tutta la Regione sarà zona rossa per disposizione del Ministero della Salute”, ricorda Esterino Montino, sindaco di Fiumicino.

“Per questo motivo, oltre alle misure già previste, ho disposto anche la chiusura di tutti i parchi pubblici cittadini fino a quando resteremo in zona rossa”.

“Per quanto riguarda le altre attività – ricorda Montino -, le disposizioni ministeriali prevedono che tutte le scuole rimangano chiuse, fatta salva la possibilità di lezioni in presenza per gli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali”.

“Chiusi anche i negozi e gli esercizi commerciali (esclusi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole, lavanderie, tintorie, presidi sanitari, articoli per l’infanzia, fiorai, vivai e librerie).

Chiusi anche centri benessere, centri estetici, barbieri e parrucchieri.

Bar e ristoranti potranno solo vendere per asporto o fare consegne a domicilio. Per i bar e i locali senza cucina è consentita la vendita per asporto fino alle 18, mentre i ristoranti potranno farlo fino alle 22. Non ci sono limitazioni di orario per le consegne a domicilio”.

“Inoltre, non ci si potrà spostare né tra comuni né all’interno del comune se non per motivi di lavoro, necessità e urgenza – conclude il sindaco – e non si potrà fare visita a parenti o amici.

È possibile svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e mantenendo le distanza dagli altri.

L’attività sportiva è possibile solo all’aperto e da soli.

Chiedo a tutte e tutti il rispetto rigoroso di queste regole, così come di indossare bene la mascherina cambiandola spesso, di lavare spesso le mani e soprattutto di tenere le distanze dagli altri il più possibile”.

“Secondo il report di oggi della Asl RM3 i positivi attualmente presenti sul nostro territorio sono 257. Rispetto a ieri contiamo 18 nuovi positivi e 13 guariti”.

“L’età media è pari a 40 anni, ma sale leggermente il rapporto con la popolazione totale che è di 0.31 – prosegue il sindaco -.

Per quanto riguarda la distribuzione tra le località, la maggioranza si concentra ancora tra Isola Sacra e Fiumicino che insieme contano il 59% dei contagiati.

Ma sono alte anche le percentuali di Maccarese (9%) e Fregene (8%)”.