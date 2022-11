Diverse le iniziative promosse dall’amministrazione comunale

Fiumicino celebra la Giornata internazionale per eliminare la violenza contro le donne –

Questa mattina, alla presenza tra gli altri del vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, dell’assessora alle Pari opportunità Anna Maria Anselmi, dei vicepresidenti del Consiglio comunale Federica Poggio e Claudio Cutolo, l’associazione TuttexUna, nell’ambito del progetto “Zapatos Rojos” iniziato qualche anno fa, ha disposto diverse paia di scarpette rosse sulla spianata del palazzo comunale che dà su via Portuense.

“Come ogni anno, il 25 novembre – ha detto l’assessora Anselmi – è la data che rappresenta la Giornata internazionale per eliminare la violenza contro le donne. E’ giusto che ci sia una data che ricordi le tante, troppe vittime di violenza di ogni ordine e grado, ma non è sufficiente a sensibilizzare, educare e far evitare fatti sgradevoli come quelli che sentiamo ogni giorno. Solo in Italia possiamo contare una vittima ogni tre giorni, e dall’inizio dell’anno ad oggi ne contiamo 82, di cui la metà uccise per mano di un ex. Ma oltre ai femminicidi, ci sono anche le violenze sessuali e le violenze silenti, quelle che si consumano ogni giorno ai danni di chi è assoggettato alla violenza psicologica, domestica e finanziaria. La situazione nel resto del mondo non è che sia migliore”.



















“Basti pensare ai recenti fatti in Iran, dove la donna è ancora sottomessa a un sistema che invece di andare verso la cultura della non violenza e della non sottomissione, continua ad attuare politiche restrittive se non addirittura annichilenti per le donne. E’ triste pensare che in quella che dovrebbe definirsi una cultura contemporanea, si continui a sottomettere la figura della donna in ogni settore, compreso quello lavorativo. Basti pensare alle differenze salariali o di ruolo. Va detto, però, che la condizione della donna è migliorata, seppur con dei limiti. Nel nostro Paese sono molte le figure istituzionali, a partire dall’alto fino agli enti locali, che hanno lavorato e lavorano a politiche inclusive, di pari opportunità, politiche che riconoscano i diritti. Ma la strada da percorrere è ancora lunga e irta di ostacoli. E’ necessario lavorare di concerto e duramente, tutti i giorni, a prescindere dalle ricorrenze. Bisogna partire dalle basi, come l’educazione e la sensibilizzazione dei giovani, insegnare il buon senso e i buoni sentimenti. C’è bisogno di dialogo e di figure professionali come psicologi e psicoterapeuti in grado di aiutare chi è in difficolta. Anche piccoli gesti, come quello di apporre il numero del centro anti violenza (1522) sugli scontrini fiscali dei negozi è un aiuto per coloro che vivono nella paura e non sanno a chi rivolgersi. La libertà di vivere una vita dignitosa, libera da schiavismi e soprusi, p un diritto di tutti”.

Sempre in mattinata le studentesse e studenti della scuola primaria I.C. Lido del Faro, della secondaria di primo grado I.C. Porto Romano e dell’I.I.S. Paolo Baffi si sono recati in corteo presso Villa Guglielmi, per condividere un momento di riflessione sulla giornata e sui valori del rispetto e del contrasto alla violenza di genere. Sempre insieme all’associazione TuttexUna e in collaborazione con l’assessorato alla Scuola è stata installata a Villa Guglielmi una panchina rossa come simbolo permanente di memoria e speranza. All’evento era presente l’assessora alle Attività produttive Erica Antonelli.