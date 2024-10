Artem Shablii, giovane atleta di Maccarese, per la sua straordinaria vittoria nel corsa velocità sugli 80 metri ai Campionati Italiani Cadetti in corso a Caorle.

L’Amministrazione comunale, in rappresentanza della città di Fiumicino, esprime le più sentite congratulazioni ad Artem Shablii, giovane atleta di Maccarese, per la sua straordinaria vittoria nel corsa velocità sugli 80 metri ai Campionati Italiani Cadetti in corso a Caorle. Con un tempo di 8.99 secondi, Artem si è laureato campione italiano, dimostrando un eccezionale talento.

“Siamo orgogliosi di Artem. La sua vittoria non è solo un traguardo personale, ma un motivo di vanto per tutta la città. Il suo impegno e la sua passione per l’atletica ispirano i giovani del nostro territorio. Siamo certi che continuerà a portare alto il nome di Fiumicino e a rappresentare al meglio i valori dello sport. – ha commentato L’Assessore allo Sport, Federica Poggio.

Artem, arrivato in Italia da poco più di un anno, ha trovato nel suo percorso sportivo non solo una forma di espressione, ma anche un’opportunità di integrazione e crescita personale. La sua prestazione è frutto di un intenso lavoro e della dedizione quotidiana, sostenuta dalla sua società, l’Atletica Villa Guglielmi, e dal supporto di amici e compagni.