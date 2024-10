Fiumicino, Califano: “La destra non vuole l’ospedale”

L’esponente del PD lamenta il comportamento della Regione Lazio sull’ospedale di prossimità previsto a Fiumicino

Dell’Ospedale di prossimità a Fiumicino si parla da anni: già nel 2020 si garantiva che sarebbe stato realizzato.

Era una richiesta che veniva da più parti, tenendo conto che Fiumicino è il comune più grande della provincia dopo la Capitale e che, di fatto, sul suo territorio, oltre al Pediatrico di Palidoro, non dispone di altre strutture sanitarie.

Con l’avvento dell’era Rocca la possibilità di una nuova struttura ospedaliera sembrava concretizzarsi.

Nel 2023 infatti il nuovo presidente di Centro Destra della Regione Lazio aveva formalmente dichiarato che non solo era stata individuata la struttura di via Comi dove realizzare il presidio, ma che avrebbe stanziato 6 milioni di euro per realizzarlo.

La conferma è giunta ad Aprile del 2024 dallo stesso Sindaco di Fiumicino Baccini che ha reso noto come la Regione abbia stanziato ben 6,3 milioni di euro per la struttura.

Ad oggi, però, tutto è fermo, così Michela Califano, segretaria comunale a Fiumicino e consigliera regionale alla Pisana del PD attacca la Destra.

“Per anni ci ha accusati di essere brutti e cattivi e di non volere questa opera sul nostro territorio”, dichiara Califano.

Califano ha così presentato una proposta al Consiglio Regionale che però è venuta bocciata dalla maggioranza di Rocca.

“Chissà cosa ne penserà il sindaco Baccini – lancia una frecciata la Califano –: per mesi ci ha fatto credere che se avessimo aderito alla sua micro Provincia, grazie a lui, avremmo potuto realizzare il tanto agognato ospedale. Tutto falso. Pura propaganda”.