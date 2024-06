Fiumicino, attivato il nuovo semaforo intelligente in Via dell’aeroporto: più sicurezza ed efficienza 

Gli interventi sull’impianto semaforico tra Via dell’Aeroporto e Via Trincea delle Frasche, avviati da Engie per interventi straordinari di manutenzione, sono durati soltanto qualche ora. E’ stato infatti attivato il nuovo semaforo intelligente, una soluzione avanzata, progettata per migliorare l’efficienza e la sicurezza del traffico stradale.

Il sistema è equipaggiato con un dispositivo elettronico dotato di radar per il monitoraggio del flusso di veicoli, consentendo di stimare la densità del traffico nelle diverse fasce orarie. Di conseguenza, durante i periodi di massima affluenza, il semaforo agevolerà il passaggio con un maggior tempo di verde a favore delle strade più intasate.

Per i pedoni è stato inoltre inserito un segnale luminoso count down che agevolerà il passaggio.

Il sistema sarà gestito digitalmente da un nuovo centralino semaforico interfacciato con una piattaforma di Telegestione per il monitoraggio, in tempo reale, di tutto l’impianto, che include una completa riprogettazione delle linee di segnalazione semaforiche per migliorare i tempi dei segnali.

Tra qualche giorno, i semafori saranno dotati di count down e lanterne RSL (Red Safe Light) controllo del rosso pedonale su carreggiata, che permetterà al pedone di vedere meglio quando passare in sicurezza, interrompendo il flusso veicolare.

“Il nuovo sistema di gestione del trafficonon solo ottimizzerà il transito stradale ma migliorerà anche la sicurezza e l’efficienza complessiva del sistema di controllo del traffico urbano, in uno degli snodi più cruciali ed importanti di Fiumicino. Una soluzione che aspettavamo da tempo e che permetterà una gestione più dinamica e responsiva delle condizioni stradali.” ha dichiarato l’Assessore ai lavori pubblici, Giovanna Onorati, sottolineando che Fiumicino sarà uno dei primi comuni italiani ed il primo nel Lazo, ad installare un prodotto innovativo come il Red Safe Light.