Fiumicino, Di Genesio Pagliuca e Antonelli: “Un bellissimo appello alla pace chiude l’anno della scuola D’Angelo di Testa di Lepre” –

“Il premio letterario indetto dall’associazione “I due Liocorni” ha fatto sì che l’anno si chiudesse con un bellissimo appello per la pace da parte delle bambine e dei bambini della scuola D’Angelo di Testa di Lepre”. Lo dichiara il vice sindaco Ezio di Genesio Pagliuca che questa mattina ha presenziato alla premiazione, nel cortile della scuola, insieme all’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli, al delegato del sindaco per il nord del territorio, Stefano Pontoni, all’associazione “I due Liocorni” e alla Pro Loco.













“Le bimbe e i bimbi delle classi elementari hanno cantato e recitato poesie molto importanti sul tema della pace, dimostrando di avere colto in pieno, nonostante la giovanissima età, l’orrore della guerra e la necessità, per tutti, di impegnarsi in favore della pace – spiega il vicesindaco -. Merito delle loro insegnanti e degli stimoli ricevuti per partecipare al Premio letterario: un momento di crescita e di formazione fondamentale che porteranno con sé e ricorderanno anche da grandi”.

“E’ stato perfino commovente – aggiunge l’assessora Antonelli – ascoltare le parole di questi bambini, vedere i loro disegni e guardarli ballare insieme in nome della Pace. Le scuole del territorio sono un presidio di grande valore anche in termini di conoscenza e valorizzazione dei nostri borghi storici, luoghi bellissimi di cui dobbiamo trasmettere l’orgoglio proprio ai più piccoli”.

“Ringrazio il presidente dell’associazione Patrizio Pavone per questa importantissima iniziativa – conclude il vicesindaco -, la preside Anna Santaniello per l’accoglienza che ci riserva sempre e per l’impegno che mette nella guida dell’istituto che dirige. E ringrazio, naturalmente, le insegnanti e gli insegnanti che si prendono cura dei nostri piccoli con amore e dedizione trasferendo loro i valori fondativi della nostra società”.