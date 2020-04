Condividi Pin 4 Condivisioni

L’azienda Vanacore di Focene ha donato frutta e verdura. Grande cuore anche da parte di Chamkora Singh un ragazzo indiano che gestisce una frutteria a Maccarese

Fiumicino, altri due splendidi esempi di solidarietà

Altri due splendidi esempi di solidarietà che arrivano dal nostro territorio.

In questi giorni l’azienda Vanacore di Focene ha donato al centro operativo di Maccarese per il confezionamento e lo smistamento dei pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà moltissima frutta e verdura, in collaborazione con l’associazione Insieme coi disabili onlus, la Chiesa apostolica in Italia – Comunità di Fiumicino e la Protezione civile di Fiumicino.

Ieri Chamkora Singh, un ragazzo indiano che gestisce una frutteria a Maccarese ha voluto donare al centro operativo comunale fragole, banane, albicocche, bieta, insalata, cicoria, arance, mele e zucchine da lui acquistate direttamente ai Mercati generali.

“A entrambi – scrivono dal Comune – va il sentito ringraziamento da parte di tutta l’Amministrazione comunale. La loro generosità è di grande aiuto in questo momento di emergenza per le famiglie bisognose del territorio, oltre che un bellissimo esempio di integrazione”.