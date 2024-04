Fiumicino, aderisce alla campagna ‘Light it up blue’ per la Giornata Mondiale Autismo” 

La Città di Fiumicino si unisce alla campagna ‘Light it up blue’ per la Giornata Mondiale Autismo”

In occasione della “Giornata mondiale della Consapevolezza sull’Autismo” il Comune di Fiumicino in serata illuminerà il Ponte due giugno di blu per aderire alla campagna di sensibilizzazione “Light it up blue”, progetto partito dall’organizzazione “Autism Speaks”, che consiste nell’illuminare di blu i principali monumenti nelle città di tutto il mondo per puntare i riflettori su questa particolare disabilità.

“ È un gesto simbolico ma significativo, che dimostra il nostro impegno e la volontà di promuovere la consapevolezza e l’inclusione sociale, attraverso iniziative mirate, garantendo il sostegno alle persone nello spettro autistico ma anche alle loro famiglie, coinvolte quotidianamente in una gestione molto complessa.” ha sottolineato l’Assessore alle Politiche sociali, Monica Picca.