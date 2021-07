Montino: “Continua la collaborazione con la Asl Roma 3 che in questi mesi di pandemia si è via via consolidata sempre di più permettendo l’offerta di servizi fondamentali come i drive in per i tamponi e ora il camper per le vaccinazioni”

Fiumicino: ad agosto campagna di screening gratuito per la prevenzione del cancro al colon retto e del tumore cervico-vaginale –

“Continua la strettissima collaborazione con la Asl Rm3 che in questi mesi di pandemia si è, via via, consolidata sempre di più permettendo l’offerta di servizi fondamentali come i drive in per i tamponi e, ora, il camper per le vaccinazioni”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“La campagna vaccinale con il camper della Misericordia continuerà anche nei prossimi giorni – prosegue il sindaco -. Dopo Passoscuro, l’ambulatorio mobile tornerà a Piazzale Molinari (ex Mediterraneo) fino al 7 agosto”.

“A partire dal 9 agosto inizierà, invece la campagna straordinaria di screening per la prevenzione del cancro del colon retto e del tumore cervico vaginale – spiega Montino -,che la Asl Rm3 organizza in collaborazione con il Comune e la Misericordia di Fiumicino. Per la campagna sarà utilizzato sempre l’ambulatorio mobile della Misericordia che, ancora una volta, lo mette a disposizione della comunità e della salute pubblica, insieme alle sue volontarie e ai suoi volontari”.

“Esattamente come per la campagna vaccinale – aggiunge il sindaco – lo screening è aperto a tutte e tutti coloro che vorranno sottoporsi ai controlli per prevenire queste due gravi patologie. La prevenzione rimane sempre l’arma più efficace e avvicinare gli strumenti e il personale sanitario specializzato alle cittadine e ai cittadini è il modo migliore e più efficace per metterla in campo”.

“Ringrazio la Asl Rm3 per avere, ancora una volta, scelto il nostro territorio per questa nuova, importantissima iniziativa – conclude Montino – e naturalmente ringrazio ancora la Misericordia di Fiumicino e la sua instancabile governatrice Elisabetta Cortani”.

“L’invito, naturalmente, è ad approfittare tutte e tutti di questa occasione, per tutelare se stessi e la propria salute”.

Ecco il calendario della campagna di screening:

Piazzale Molinari (ex Mediterraneo)9-10-11-12-13-14-16 agosto 2021 dalle ore 14.30 alle 18.30 domenica 15 agosto 2021 dalle ore 9 alle 18.30

Via Porto Conte n. 2 (Centro anziani) Fregene 17-18-19-20-21-23 agosto 2021 dalle ore 14.30 alle 18.30domenica 22 agosto 2021 dalle ore 9 alle 18.30

Via Serrenti (parcheggio della scuola) Passoscuro24-25-26-27-28-30 agosto 2021 dalle ore 14.30 alle 18.30domenica 29 agosto 2021 dalle ore 9 alle 18.30

NB: alcune date potrebbero subire delle modifiche. In tal caso ne daremo tempestiva comunicazione