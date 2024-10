Fiumicino, Acea Ato2: comunicazione di Fuori Servizio programmato del 18/10/2024 –

Acea Ato2 comunica che, il giorno 18/10/2024, dalle 8 alle 20, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico.

Si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione sul territorio ed in particolare a: Via Marina Palmente, Via Copanello, Via Tellaro e limitrofe.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335