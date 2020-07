Condividi Pin 1 Condivisioni

L’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia: “Previsti interventi per 500 mila euro”

Fiumicino, a Fregene le strade si rifanno il look

Fiumicino, a Fregene le strade si rifanno il look –

Le strade di Fregene si rifanno il look. Sono infatti in corso i lavori di asfaltatura delle arterie della frazione di Fiumicino. Il tutto per un intervento pari a 500 mila euro.

I lavori, come spiegato dall’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia, stanno interessando il tratto di via Castellammare.

“Già dalla prossima settimana – ha proseguito l’Assessore – i lavori proseguiranno sempre in quel quadrante, interessando l’intera sede stradale di via Bussana, sempre a Fregene sud”.

“L’amministrazione ha stanziato 500.000 euro per la sistemazione di altre strade – ha concluso Caroccia -. Queste opere saranno messe in cantiere non appena l’iter amministrativo e il relativo finanziamento saranno espletati dalle aree comunali competenti”.