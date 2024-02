Il libro di Giuseppe Conzo celebra la città

La visione del territorio di Fiumicino, in chiave “Disney”, è stata realizzata con intelligenza artificiale (AI). Ogni rappresentazione è frutto della descrizione da parte dell’autore che interpella l’IA per la realizzazione. Questo libro, intitolato “Fiumicino: 50 luoghi e modi per raccontarla…in chiave ‘Disney AI’”, offre un’interpretazione unica e creativa del paesaggio di Fiumicino, ispirata al mondo Disney. L’autore ha utilizzato l’IA per dare vita a immagini e storie che trasformano i luoghi familiari in scenari magici e fantastici. Il libro è stato pubblicato il 20 febbraio 2024 e con 56 pagine, offre una prospettiva originale e sorprendente su questa località costiera. Per chi è appassionato di Fiumicino o di narrazioni insolite, questo libro è sicuramente affascinante e divertente. Le rappresentazioni all’interno dell’opera è frutto della fantasia e dell’immaginazione dell’autore, ma è un modo affascinante per esplorare il territorio da una prospettiva inedita.

Il libro è disponibile in tutti gli store online (Feltrinelli, Mondadori, IBS e tanti altri) e su prenotazione in tutte le librerie d’Italia.