Fine settimana di spettacoli in piazza Rossellini con Miss e Mister Ladispoli, Contest musicale e Simposio Etrusco –

Arriva un altro ricco ed intenso fine settimana di spettacoli organizzati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco di Ladispoli. Questa sera in piazza Rossellini alle ore 21,30 andranno in scena le sfilate di “Miss e Mister Ladispoli 2025”, un appuntamento ormai tradizionale nel calendario degli eventi estivi. Due serate tra bellezza, talento ed emozioni sotto le stelle con sfilate, premi, spettacolo e tantissime sorprese. Oltre ai titoli principali, saranno premiate anche Miss Over 40, Miss Curvy, Miss Cinema e Miss Moda

L’evento è collegato al circuito World Top Model con il patron Fiore Tondi in giuria. Le migliori concorrenti voleranno in Salento per la finale nazionale con la speranza di essere selezionate per l’atto finale del concorso previsto in Cina. Sul palco a condurre le serate Alessandra Fattoruso e Vincenzo Della Corte

Sabato 9 Agosto, sempre in piazza Rossellini alle ore 21.30, l’atteso evento “Musicamare 2025”. Il contest musicale più atteso che vedrà in gara 20 cantanti provenienti da tutta Italia con cover e inediti per contendersi la produzione e distribuzione di un singolo con RossodiSera Records

Domenica 10 agosto, nella suggestiva cornice dell’Arena delle storie al bosco di Palo Laziale tornerà il “Simposio Etrusco, il ritorno degli Dei”. Alle ore 21,30, organizzata dalla Pro Loco di Ladispoli, inizierà una notte magica nel cuore del bosco di Palo, tra luci soffuse, riti ancestrali e il fascino senza tempo degli Etruschi. Un viaggio tra mito e memoria messo in scena con eleganza, poesia e grande suggestione.

Ingresso libero.