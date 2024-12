Finalisti e vincitori VIII Premio Piersanti Mattarella 2024

Valerio Vannini e Marina Conte hanno premiato i tre vincitori della IV edizione del Premio Marco Vannini 2024

Con il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, del Comune di Roma, dell’Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione della Regione Lazio, di Lazio Crea, dell’Università La Sapienza di Roma l’Onlus Memoria nel cuore, ideatrice e organizzatrice dell’evento il 30 novembre 2024 a Roma, nella magnificenza della Sala della Protomoteca in Campidoglio, ha svolto l’VIII edizione del Premio Letterario Giornalistico Piersanti Mattarella 2024 e l’VIII edizione del convengo “ Il recupero del senso del dovere” Dedicato quest’anno agli agenti di scorta vittime delle stragi di Capaci e di via D’Amelio del 1992.

Al convegno il recupero del senso del dovere 2024 sono intervenuti: il presidente della commissione parlamentare antimafia, On Chiara Colosimo. L’agente sopravvissuto alla strage di Capaci, Giuseppe Costanza. L’Advisor della Fondazione Occorsio, Osservatorio della legalità Regione Lazio, Dott. Arcibaldo Miller. Il presidente WFT Italia AD Consap spa Prof. Vincenzo Sanasi D’arpe. Il presidente della Onlus Memoria nel cuore e del Premio Piersanti Mattarella, Orazio Santagati. Ha moderato il convengo l’ING. Ettore Nardi. I convenuti sono stati premiati con la targa Senso del dovere 2024.

Dopo il convengo, Valerio Vannini e Marina Conte hanno premiato i tre vincitori della IV edizione del Premio Marco Vannini 2024.

Di seguito il presidente della Onlus, Orazio Santagati ha annunciato i premi speciali dell’onlus Memoria nel cuore che sono andati a: Memory al giornalista Andrea Purgatori, al Presidente del consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni. Al sindaco di Roma, On. Roberto Gualtieri. Al Generale Serafino Liberati. All’attore comico Maurizio Battista, all’attore teatrale Pino Calabrese, al Soprano Viviana Cuozzo, al Dott. Sergio Cirocchi della Regione Lazio. All’autore Antonio G. D’Errico per il suo libro premiato per la solidarietà dal titolo Viaggio Infinito.

I 20 Autori Finalisti, su 218 partecipanti nel 2024, candidati vincitori di sezione Inediti Poesia Inchiesta Editi della VIII edizione del Premio Letterario Giornalistico Piersanti Mattarella 2024, sono stati premiati dall’Onlus memoria nel cuore al II posto ex aequo di categoria: Angelo De Marco, con il libro “L’assassino silente”. Antonino Schiera, con Il libro “Berenice” edito LA THULE. Chiara Ricci, con il libro “Wilma Montesi” editore GOLEM EDIZIONI. Clambagio con il libro “Ironta-tutti pazzi per Victor” edito LA CARAVELLA edizioni. Diana Ligorio, con il libro “Occhi di Lupo cuore di Cane” edito BOMPIANI” Edoardo Guerrini, Con il libro “Nero Orchidea” LFA EDITORE. Francesco Paolo Mosca, con il libro “La casa dei mattoni rossi” Giacomo Palermo, con il libro “Fratel Biagio Conte” Giovanni Mancinone, con il libro “Mostri” edito RUBBETTINO. Luca Gulisano, con il libro “Cesare Terranova” edito MESOGEA EDITORE. Lucio Luca, con il libro “La notte dell’antimafia” edito COMPAGNIA EDITORIALE ALBERTI. Matteo Molino, con il libro “Il raggio di luce” CALIBANO EDITORE. Paola Fontecchi, con il libro “Asinara” edito MOHICANI EDIZIONI. Paolo Biondani con il libro: “La ragazza di Gladio” FUORI SCENA EDITORE. Paolo De Chiara con il libro “ Una vita contro la camorra” Edito BORFIRRARO. Patrizia Floris con il libro “Quello che Nasconde il mare” AMICO LIBRO LE LUNE EDITORE.

Gli autori vincitori classificati al primo posto di categoria dell’VIII edizione del premio Piersanti Mattarella sono stati assegnati: per la sezione Inediti a Ernesto Russo, con il Libro “Delitto Vesuviano”. Per la sezione Poesia a Brunella Mallia con il libro “Mediterraneo Sentire” Genesi editrice sas. Per la sezione Libri editi, a Lucio Schiuma con il libro “La vittoria più grande” Edizioni Croce. Per la sezione Libri Inchiesta a Sergio Bucci, con il libro Antonio “Zara Una vita per l’Italia” Rubbettino