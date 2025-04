Finali del campionato regionale primaverile, il Tyrsenia Sporting Club di Cerveteri presente con 4 Atleti

Nel week and del 5 e 6 aprile presso la piscina di Pietralata si svolgeranno le finali del campionato regionale primaverile per il gruppo Esordienti B, anche in questa occasione il Tyrsenia Sporting Club sarà presente con 4 Atleti ( 3 maschi e 1 femmina ) e con ben 10 gare.

Orefice Mattia (2015 )

50 delfino e 100 stile,

Pontisso Valerio (2015 )

50 stile,

Cesarini Niccolò ( 2015)

50 dorso, 100 dorso e 100 misti,

l’unica femmina è Paone Denise (2015) rientra a ben 4 gare

50 rana , 100 rana e 50 dorso, 100 dorso.

Complimenti a tutti i più piccoli del gruppo Esordienti, adesso non resta che migliorare e scalare più posizioni possibili.