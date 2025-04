Sarà girato nelle due storiche località del litorale laziale il nuovo corto del regista Mario Putti, incentrato sui tumulti dell’adolescenza

Filtra la luce dalle tapparelle a Cerveteri e Santa Severa per Mario Putti –

Dopo un anno di scrittura, preparazione e incontri, “Filtra la luce dalle tapparelle” è pronto a prendere vita. Il cortometraggio, scritto e diretto dal giovane regista Mario PUTTI, racconta il tumulto interiore di un adolescente alle prese con il proprio primo amore e con la difficoltà di dichiararlo.

Il protagonista è un ragazzo di sedici anni, introverso e sensibile, che si ritrova a fare i conti con un sentimento intenso verso un compagno di classe. Ma Filtra non è una semplice storia d’amore: è un’esplorazione sincera della tensione che nasce quando il desiderio si scontra con la paura del giudizio e del rifiuto. Il giovane protagonista resta imprigionato in questo limbo emotivo, osservato da una madre che intuisce la sofferenza del figlio, ma fatica a trovare le parole per aiutarlo.

Le riprese del cortometraggio si svolgeranno a giugno 2025 tra Cerveteri e Santa Severa, sul litorale laziale. Per Mario Putti, questo progetto rappresenta un importante punto di svolta: pur avendo già firmato altre opere, è la prima volta che sarà supportato da una vera e propria troupe composta da giovani emergenti nel settore audiovisivo, affiancati da professionisti di lunga esperienza.

Uno degli aspetti più delicati del progetto riguarda la rappresentazione della nudità, trattata con rispetto, consapevolezza e coerenza narrativa. Le scene che la includono saranno girate solo quando realmente funzionali al racconto, con grande attenzione alla tutela e al consenso del cast (tutti maggiorenni e pienamente informati). In quest’ottica, la produzione ha avviato da mesi un dialogo costruttivo con importanti associazioni italiane che promuovono la cultura della nudità sociale, come FENAIT, A.N.ITA., U.N.A.IT., ASS.NA.IT. e Nudiverso, che hanno accolto con interesse il progetto, offrendo supporto e partecipazione. Inoltre, è ancora possibile candidarsi a partecipare al cortometraggio, come comparsa, mandando una eMail all’indirizzo [email protected], includendo il proprio CV, delle foto e un breve video di presentazione, contribuendo così all’opera del giovane regista Mario PUTTI.

L’obiettivo è di completare il cortometraggio entro la fine dell’estate, per poterne avviare il percorso nei festival nazionali e internazionali. Tra le prime tappe auspicabili: il Festival di Berlino, che negli anni ha dimostrato attenzione e apertura verso opere che, come Filtra, affrontano le sfide dell’identità e dell’adolescenza.

Per chi volesse approfondire e sostenere il progetto, è attiva una campagna di crowdfunding sulla piattaforma “Produzioni Dal Basso”, accessibile al seguente link: https://sostieni.link/37427. Per info, contatti e per candidarsi a prendere parte al Cortometraggio come comparsa: [email protected].