Cerimonia e deposizione al Monumento ai Caduti, “LiberArt” in Piazza Santa Maria, la Festa degli Aquiloni a Campo di Mare e al Granarone un pomeriggio tra dibattiti e proiezioni con Anpi

“La Festa di tutti gli italiani, il giorno in cui si celebra la nostra Italia libera dal regime e dall’oppressione. Il 25 Aprile, più che mai quest’anno, è una data che vogliamo festeggiare con forza e convinzione. Nel 1945 finiva la guerra in cui gli italiani si sacrificarono per la libertà del nostro Paese: una libertà sacra come l’aria, che dura da 81 anni e di cui oggi dobbiamo farci portatori e testimoni. Quest’anno, inoltre, ricorrono gli 80 anni dal Referendum Costituzionale da cui nacque la nostra Repubblica: un voto al quale, per la prima volta, furono chiamate a partecipare anche le Donne. Sono ricorrenze che vanno celebrate e difese ogni giorno. A questo siamo chiamate noi istituzioni: a lavorare con impegno e a non dare nulla per scontato. Oltre al consueto cerimoniale istituzionale in Piazza Aldo Moro, è in programma una serie di iniziative tra tradizione e arte alle quali tutta la cittadinanza è invitata a partecipare”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, in occasione dei festeggiamenti per l’Anniversario della Liberazione d’Italia dal nazi-fascismo.

Festa della Liberazione, Festa di tutti gli italiani: il programma delle iniziative istituzionali a Cerveteri

La giornata avrà inizio alle ore 09:15, con il ritrovo in Piazza Risorgimento per la formazione del corteo delle autorità. Alle ore 09:30 sarà celebrata la Santa Messa presso la Chiesa Santa Maria Maggiore. A seguire, si terrà la cerimonia istituzionale al Monumento ai Caduti di Piazza Aldo Moro, con la deposizione della corona d’alloro, gli interventi delle autorità e l’esibizione del Gruppo Bandistico Cerite.

Subito dopo la cerimonia, ci si sposterà in Piazza Santa Maria per l’inaugurazione di “LiberArt”, mostra con oltre cento artisti, performance live e musica dal vivo, arricchita da un’esposizione di auto d’epoca. Alle ore 12:00, sulla spiaggia di Campo di Mare presso lo stabilimento ‘Da Ezio – La Torretta’, tornerà la tradizionale Festa degli Aquiloni, evento organizzato dall’Auser di Cerveteri. Nel pomeriggio infine, alle ore 17:30 appuntamento all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone con l’ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia sezione Cerveteri – Ladispoli, con il convegno-dibattito “Il nostro futuro è nella Costituzione! Per la pace e il diritto internazionale”.

“Abbiamo invitato ufficialmente tantissime realtà del territorio – ha aggiunto il Sindaco Elena Gubetti – dalle Forze dell’Ordine al Volontariato, dai Rioni alle scuole. In questa occasione ci piacerebbe vedere un corteo ricco di bandiere e di colori, ma soprattutto vorrei vedere tanti giovani in piazza. A loro appartiene il futuro di questa libertà; la loro presenza è il segno più bello di un’Italia che non dimentica e che continua a camminare sui binari della democrazia. Per questo, invito tutti, e in particolar modo i nostri ragazzi, a portare con sé un Tricolore o una bandiera della Pace, per riempire il nostro centro storico dei valori che oggi più che mai devono essere testimoniati”.

“Quest’anno, oltre alla Cerimonia Istituzionale al Monumento, gli appuntamenti saranno tre – conclude il Sindaco – a Campo di Mare la tradizionale Festa degli Aquiloni, dedicata al ricordo di Giulia Cannavò, per tutti ‘Giulia dell’Auser’, che portiamo sempre nel cuore. In Piazza Santa Maria, avremo Luisana Leone e moltissimi artisti che condivideranno con la città la propria arte, mentre al Granarone un pomeriggio di dialogo, letture e proiezioni dedicate alla Resistenza organizzato dall’Anpi, un presidio di libertà e democrazia fondamentale nel nostro territorio. Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme la Festa della Liberazione, la festa di tutta l’Italia”.