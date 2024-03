Festa della donna, l’8 marzo nelle parole dei Sindaci Gubetti e Grando –

La Giornata internazionale della donna (o Giornata internazionale dei diritti delle donne) è una ricorrenza internazionale che si celebra l’8 marzo di ogni anno e sottolinea l’importanza della lotta per i diritti delle donne, in particolare per la loro emancipazione, ricordando le conquiste sociali, economiche, politiche e portando l’attenzione su questioni come l’uguaglianza di genere, i diritti riproduttivi, le discriminazioni e le violenze contro le donne. Viene associata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita il 17 dicembre 1999 e che cade ogni anno il 25 novembre. Viene celebrata negli Stati Uniti a partire dal 1909, in alcuni paesi europei dal 1911 e in Italia dal 1922.

Spesso, nell’accezione comune, nella stampa e in campo pubblicitario viene erroneamente definita come Festa della donna, anche se è più corretto definirla Giornata internazionale della donna, poiché la motivazione alla base della ricorrenza non è una festività, ma la riflessione.

Fonti ONU invitano a operare affinché nel mondo si possa raggiungere una effettiva parità di genere entro il 2030.

Questo importante giorno ha trovato spazio di sottolineatura anche da parte dei Sindaci Gubetti e Grando, rispettivamente di Cerveteri e di Ladispoli.

Gubetti: “Non un giorno di festa, ma un giorno di lotta”

La Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti

«Non un giorno di festa, ma un giorno di lotta. Ancora oggi in tutto il mondo ci sono donne vittime di violenza, di soprusi, paesi in cui vengono negati i diritti più elementari, quali lo studio, il diritto di lavorare o anche semplicemente di guidare una macchina. Un pensiero speciale, voglio rivolgerlo alle Donne, alle ragazze, alla madri, alle figlie, che in questi anni stanno vivendo sulla propria pelle il terrore della guerra, la paura delle bombe e dei colpi di mortaio esplosi in nome di una nuova inutile e sanguinosa guerra. La speranza è che presto, sui loro cieli, possano tornare a splendere solamente i colori della pace e non più le urla strazianti della violenza e della guerra».

Buon proseguimento della Giornata Internazionale della Donna a tutte e tutti. Condivido intanto con voi, le iniziative in programma domani a Cerveteri.

Così in una nota riportata sul proprio profilo Facebook la Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti.

Grando: “In questo giorno di festa voglio anche ricordare una cara amica che purtroppo è venuta a mancare. Ciao Daniela, riposa in pace.”

Il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando

“In questo giorno speciale desidero esprimere il mio più caloroso augurio a tutte le donne, di Ladispoli e non solo, per la Festa della Donna ma anche per il ruolo fondamentale che ricoprono all’interno delle nostre comunità.

Quella di oggi è infatti è un’occasione per riconoscere il valore imprescindibile delle donne nelle nostre famiglie, nelle nostre aziende e nella nostra società nel suo complesso.

In questo giorno di festa voglio anche ricordare una cara amica che purtroppo è venuta a mancare.

Ciao Daniela, riposa in pace.”

Così in una nota riportata sul proprio profilo Facebook il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando.