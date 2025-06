FDI: “La tappa a Civitavecchia del tour dell’Amerigo Vespucci è stato un successo, un plauso ed un ringraziamento al Ministero della Difesa ed a tutto il Governo Meloni” –

“Non è certamente la prima volta che il Porto di Civitavecchia ha l’onore ed il piacere di ospitare la nave più bella del mondo, orgoglio della Marina Italiana ed emblema della nostra Nazione: ci riferiamo, naturalmente all’Amerigo Vespucci.”

Lo dichiara in un comunicato il gruppo Fratelli d’Italia Civitavecchia, affermando inoltre:

“Civitavecchia ha avuto il privilegio e l’onore di essere tappa del Tour 2023-2025 del tour dell’Amerigo Vespucci dal 29 maggio al 2 giugno, proprio in concomitanza con una ricorrenza importante come la Festa della Repubblica che si celebra il 2 giugno, un festa che unisce, anche più di altre, tutti gli Italiani, rinnovando nei cuori di ciascuno di noi il legame di appartenenza e di identità con l’Italia, la nostra Patria.

La presenza dell’Amerigo Vespucci è l’allestimento del Villaggio In Italia nell’area del Molo del Bicchiere ha attratto nella nostra Città ministri, sottosegretari di Stato, alti rappresentanti della Regione Lazio, che sono intervenuti in interessanti conferenze sullo sviluppo del territorio e del Made in Italy e del nostro territorio e partecipato ad eventi dall’elevato valore sociale e culturale, come quelli per la promozione dell’inclusione nello sport, che ha visto la partecipazione di associazioni sportive che promuovono lo sport anche per atleti con disabilità, provenienti da tutta Italia.

Ma soprattutto, in questi giorni, Civitavecchia ha ospitato migliaia di cittadini, provenienti da altre città, venuti per poter visitare l’Amerigo Vespucci, come testimoniato dalle lunghissime file di visitatori, con un evidente e positivo indotto sulla economia di Civitavecchia, con particolare riguardo per i ristoratori e, più in generale, per gli esercizi commerciali della nostra Città. Un record di visitatori incredibile, che non ha mai avuto eguali in tutte le precedenti occasioni in cui la Vespucci è stata a Civitavecchia. La differenza, evidentemente, è stata fatta dal Tour, dall’evento che è stato creato per valorizzare la Vespucci e la missione di promozione dell’Italia nel mondo.

“Lo straordinario successo riscosso dal Tour dell’Amerigo Vespucci, un successo che abbiamo avuto modo di toccare con mano in questi giorni a Civitavecchia, ma che è stato analogo in tutte le tappe del Tour, che ha interessato 27 Stati in tutto il mondo, testimonia in modo chiaro e tangibile come questa iniziativa fortemente voluta dal Governo Meloni e, in primis, del Ministero della Difesa, in collaborazione con più ministeri e con le Regioni, sia stata una giusta intuizione” dichiara Paolo IARLORI, coordinatore di Fratelli d’Italia Civitavecchia. “Il Tour del’ Amerigo Vespucci è stato il miglior modo per valorizzare una eccellenza italiana, la nave scuola più bella ed ammirata al mondo, trasformandola in alfiere del Made in Italy e di tutte le altre eccellenze nazionali italiani, uno strumento di marketing territoriale straordinario. Per questo, anche a nome di Fratelli d’ Italia Civitavecchia, desidero esprimere un plauso ed un sincero ringraziamento al Governo italiano guidato ottimamente dal Presidente Giorgia Meloni e, più in particolare, al Ministro della Difesa Guido Crosetto ed al Sottosegretario di Stato alla Difesa Isabella Rauti che, con questo Tour, hanno valorizzato al meglio l’Amerigo Vespucci, promosso con efficacia ed in modo spettacolare l’Italia nel mondo e valorizzato e promosso, al contempo, i porti e le città italiane che hanno avuto il privilegio di essere tappa del Tour, tra le quali la nostra Civitavecchia” conclude IARLORI.”