Fase 2, Sileri: ”Dal 1 giugno sarà forse possibile spostarsi tra regioni”

Il viceministro della Salute ha dichiarato che a fine mese molto probabilmente si potrà acquisire una maggiore libertà

“Alla fine del mese si potrebbe tornare ad avere maggiore libertà” è quel che pensa possa avverarsi il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, che in queste ore sta valutando l’ipotesi di poter riabbracciare, seppur a piccoli passi, la normalità.

Dal 1 giugno per esempio, si potrebbe tornare a spostarsi da una regione all’altra. Ma, afferma, bisogna vedere come reagisce la Fase 2 in queste ultime settimane di maggio e aggiunge: “Dobbiamo farci trovare pronti”.

Per quanto riguarda il vaccino invece, a detta del viceministro, servirà più tempo.