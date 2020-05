Condividi Pin 0 Condivisioni

Al DPCM saranno allegate le linee guida regionali. Boccia: “Soluzione nell’interesse del Paese”

Fase 2, nella notte raggiunto l’accordo Stato – Regioni

“Lavoro intenso e molto utile per far ripartire l’Italia in sicurezza. Le richieste delle Regioni erano legittime, la soluzione è stata raggiunta nell’interesse del Paese”.

Così il ministro Boccia ha commentato, dopo un vertice regioni – Governo concluso alle 3 di notte – l’accordo raggiunto tra le parti.

“Responsabilità, autonomia e rispetto della sicurezza sanitaria”. Parole d’ordine per il ministro Boccia. “È l’imperativo – aveva spiegato – di questa nuova fase: responsabilità e autonomia vanno di pari passo con il rispetto rigoroso della sicurezza sanitaria. Da lunedì 18 inizia per tutti noi la vita in questa nuova normalità. Torniamo a fare quasi tutto quello che facevamo prima ma con il limite della convivenza con il Covid-19.

Abbiamo condiviso con Regioni e Enti locali i dettagli sulle riaperture delle attività commerciali indicati nel Dpcm, dopo aver approvato ieri notte il nuovo decreto che regola le aperture nel Paese. È un cambio di fase che responsabilizza tutti. Grazie alla scelta comune fatta insieme a Regioni e Enti locali è cambiato l’approccio: all’interno di un perimetro nazionale condiviso ci saranno le scelte delle singole Regioni, nel rispetto di principi nazionali. Da oggi si potrà controllare e verificare la condizione di ogni Regione e le ragioni di scelte connesse alle aperture o a eventuali restrizioni”.

Al Dpcm che verrà emanato saranno allegate le linee guida studiate, di concerto, dalle Regioni.

Soddisfatto il Presidente della Liguria Toti che così a tarda notte commenta sul proprio profilo social: “Ore 3 e 20 del mattino. Finito ora il confronto tra Regioni e Governo sul Decreto che dovrà riaprire l’Italia a partire da lunedì. Nell’accordo le linee guida delle Regioni saranno recepite nel Decreto, in modo da dare sicurezza a tutti gli operatori economici con regole certe e applicabili. Al Paese serve semplicità e chiarezza. Domani vedremo la stesura finale del Decreto”.