Condividi Pin 0 Condivisioni

Si stima che in picchiata possa raggiungere tra 320 e i 390 km/h

FareAmbiente Cerveteri recupera un falco pellegrino-

Nella giornata di oggi i nostri agenti hanno provato sincera ammirazione nel recuperare un Falco pellegrino (Falco peregrinus), volatile raro da vedere in città, e tenere nelle mani un animale capace di raggiungere velocità inconcepibili per un essere vivente.

Infatti si stima che in picchiata il Falco pellegrino possa raggiungere tra 320 e i 390 km/h, forse dipenderà anche dalla sua voglia di raggiungere la sventurata preda.

Chiamato così per il piumaggio del capo che ricordava in passato il copricapo che indossavano, in epoca medioevale, i pellegrini nel compimento dei loro lunghi viaggi, questo magnifico rapace è stato per millenni ammantato da un’aura di misticismo e mistero.







Nella sua storia l’uomo ha sempre osservato con stupore e riverenza il volo del Falco pellegrino, fino a venerarne le sembianze in varie figure divine e mitologiche, fra le quali spicca il dio dell’Antico Egitto Horus.

Se queste premesse non fossero bastate per infondervi un po’ di meraviglia per questo bellissima esemplare femmina di Falco pellegrino ci penseranno le foto qui sotto.

Purtroppo questa “bellezza piumata” è reduce da un brutto incidente che le ha procurato una frattura scomposta dell’omero sinistro.

Raccolta da un attento cittadino, che non ha esitato a contattarci, è stata subito portata al CRFS Lipu Roma e affidata al suo personale esperto e professionale che non smetteremo mai di ringraziare per il continuo ed estenuante, quanto importante, lavoro che svolgono nel curare e riabilitare la fauna selvatica in difficoltà.

Non ci resta che “incrociare gli artigli”, passateci l’espressione in questi caso e sperare di poter tornare ad ammirare in cielo questa giovane Falco mentre compie i suoi voli, che di soprannaturale non hanno nulla però perché la Natura supera da sempre l’immaginazione dell’uomo!

Guardie Ecozoofile Fareambiente Cerveteri