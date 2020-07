Condividi Pin 23 Condivisioni

Ladispoli, clochard trovato senza vita a Via del Tritone

Nella notte, in via del Tritono, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un clochard. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Ladispoli. La salma, in avanzato stato di decomposizione, è stata trasferita, per effettuare l’esame autoptico, presso il Verano a disposizione della Procura di Civitavecchia per esame autoptico.

Sulla vicenda aperta una indagine dai Carabinieri.