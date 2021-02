Share Pin 10 Condivisioni

Lo annuncia il sindaco Ernesto Tedesco

Falsi tamponi a Civitavecchia, il comune si costituisce parte civile

“Ricordate la storia dei “falsi tamponi”? Civitavecchia finì sulle cronache nazionali come il luogo dove si lucrava sul Covid-19”.

Così il sindaco Tedesco in un post social in cui aggiunge: “In quei giorni dissi che avremmo difeso l’immagine della città, senza alcun intento giustizialista, ma tenendo a mente la gravità degli episodi contestati. La parola è stata mantenuta: il Comune di Civitavecchia si è così costituito parte civile nel processo che ha visto oggi la sentenza di condanna per i due imputati e nell’occasione vi è stato il riconoscimento del danno, con spese legali liquidate in favore dell’Amministrazione.

Ringrazio in tal senso la magistratura, che ha portato ad un veloce esito del processo con un lavoro rapido e circostanziato”.