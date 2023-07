Evento “Notte di Note” al Castello di Santa Severa

Sabato 1 luglio è andato in scena il grande spettacolo dell’ Associazione “Uniti per la Musica” al Castello di Santa Severa

Anche quest’ anno nell’ incantevole cornice del Castello di Santa Severa è andato in scena il grande spettacolo dell’ Associazione “Uniti per la Musica”. L’Orchestra di Fiati della Perla del Tirreno mette a segno un altro colpo a suon di note con il suo nuovo programma Musicale estivo.

L’Orchestra di Fiati “Uniti per la Musica” composta da 40 musicisti del territorio ha celebrato le notti d’estate con il concerto a lei dedicato dal titolo “Notte di Note”. Da Sinatra a Morricone passando per le note della Dance anni 70 degli Abba, Berry white e Carlos Santana. Un Passaggio sulle magistrali note del Tango Argentino di Astor Piazzolla.

Gli arrangiamenti per l’Orchestra di fiati diretti dal M° Emilio Casadei sotto la direzione Artistica del M° Alessandro Aureli, hanno emozionato le 970 persone presenti. Con il patrocinio gratuito della Regione Lazio, del Comune di Santa Marinella e grazie alla Soc. Lazio Crea spa, gestore del complesso monumentale, oggi è stato possibile godere di un’ora e mezza di vero spettacolo.

Musica come linguaggio universale per unire i cuori. Musica come elemento di amore ed amicizia. Questi sono i principi che non si stanca mai di ricordare il Direttore Tecnico della “Uniti per la Musica “Felice Napolitano: “Lavoriamo con molta dedizione tutto l anno per dare il nostro contributo alla cultura per rendere la musica accessibile a chiunque ne voglia usufruire.”

La realizzazione di questo concerto gratuito è stata possibile grazie ai contributi economici di società private molto vicine all’associazione che anche in questa occasione hanno sostenuto l’Orchestra.

L’APS culturale musicale “Uniti per la musica” ringrazia: Gentilini srl di Roma, Nexus & MMD srl di Santa Marinella, NBC-R srl Blera (VT), NBC System srl di Roma e Farmacia Scotti Manduzio sas di Santa severa.

GM