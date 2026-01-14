Europa Verde Cerveteri: “Inopportuno trasferire a Crocifissa Curcio i servizi attualmente presenti a Martiri delle Foibe”

Europa Verde Cerveteri condivide il pensiero del sindaco Elena Gubetti

Il circolo Europa Verde Cerveteri condivide le preoccupazioni della Sindaca di Cerveteri Gubetti in merito all’ipotesi, per ora solo ventilata, che sarebbe intenzione della ASL RM 4 chiudere gli spazi di via Martiri delle Foibe che attualmente ospitano sia il centro vaccinale, che il consultorio e di recente, anche il laboratorio analisi. I servizi sarebbero trasferiti presso la sede della Casa della Salute di via Madre Maria Crocifissa.

Se fosse vero, si tratterebbe di una scelta davvero inopportuna in quanto la via è difficilmente raggiungibile a piedi con poche possibilità di parcheggio, in una strada stretta e in salita, percorribile con fatica da persone anziane, con difficoltà motorie e donne in avanzato stato di gravidanza. Appare evidente come questa collocazione renderebbe difficile, se non impossibile, per molte persone usufruire dei servizi attualmente in essere. Si tratta di servizi che attualmente sono apprezzati e utilizzati da tutta la cittadinanza, rivolti alle donne, ai bambini e alle famiglie. Non solo il Consultorio è diventato un punto di riferimento anche per la popolazione immigrata e straniera, grazie alla Consulta dei Migranti, che ha aiutato molte donne straniere ad avvicinarsi ad un presidio sociosanitario di fondamentale importanza. Non solo, la recente attivazione del laboratorio analisi è di grande utilità anche per molti cittadini Ladispoli. Insomma, si andrebbe a smantellare una struttura importante per tutto il territorio. Pertanto, ci uniamo alla richiesta del Sindaco di attivare con il Direttore Sanitario della ASL Roma 4, dottoressa Marino, un tavolo di confronto perché non vengano prese decisioni che passano sopra la testa dei cittadini ma che vanno condivise con le Amministrazioni locali e con le forze sociali della città.

i Portavoce Europa Verde Cerveteri Roberto Giardina – Astrid Raykovic