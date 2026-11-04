Domenica 1 novembre, la cornice dello Stadio Paolo Rosi di Roma ha ospitato il Criterium Provinciale di atletica leggera, evento organizzato dal Comitato Provinciale FIDAL Roma che ha visto scendere in pista le categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti.

Tra le prestazioni di spicco nella categoria Cadette, brillante doppia prova per Matilda Lancioni, capace di conquistare il primo posto negli 80 metri con il crono di 10.65 e di prendersi successivamente la seconda piazza nei 600 metri in 1:47.94. Sugli stessi podi sale anche Silvia Tafi, protagonista di due ottimi piazzamenti: seconda negli 80 metri (11.07) e terza nei 600 metri (1:49.56).

Etrusca Atletica protagonista al Criterium Provinciale allo Stadio Paolo Rosi

Nella categoria Cadetti, gara condotta con grinta e determinazione per Paul Albano, che conclude al terzo posto nei 600 metri con il tempo finale di 1:30.42, rimanendo sempre nel gruppo dei migliori.

Spazio poi ai Ragazzi: nei 600 metri arriva il terzo posto di Jacopo Quintavalle in 1:44.99, seguito dalle buone prove dei compagni di squadra Luca Dattilo e Gabriele Eusepi. Tra le ragazze, splendida prestazione per Anna Calderoni e Mirana Gioia Pagano, entrambe capaci di salire sul podio sia nella velocità (60 metri) sia sul mezzofondo (600 metri), affiancate dalla prova positiva di Ludovica Marrone.

Infine, grande entusiasmo e ottime indicazioni dai giovanissimi della categoria Esordienti, che hanno affrontato la giornata di gare con determinazione e spirito di squadra: in evidenza Gabriele Fanciullacci, Ambra Bruti, Nicholas Bruti, Jari Piccini, Lara Sardi, Silvia Cerroni e Michele Casagrande.