Marietta Tidei: “Grande soddisfazione per l’approvazione all’unanimità da parte del consiglio regionale della legge che stabilisce un piano straordinario di interventi per favorire lo sviluppo e la valorizzazione dell’Etruria Meridionale”

Etruria Meridionale, approvata la legge regionale –

Il consiglio regionale dice sì all’unanimità al piano straordinario di interventi per favorire lo sviluppo e la valorizzazione dell’Etruria Meridionale.

Soddisfatta per il risultato è il consigliere di Italia Viva, Marietta Tidei: “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione all’unanimità, da parte del Consiglio regionale, della legge che stabilisce un piano straordinario di interventi per favorire lo sviluppo e la valorizzazione dell’Etruria Meridionale”.

Sono 15 i comuni interessati: Civitavecchia, Tarquinia, Montalto di Castro, Tuscania, Monte Romano, Tolfa, Allumiere, Canale Monterano, Manziana, Bracciano, Anguillara Sabazia, Trevignano, Cerveteri, Ladispoli e Fiumicino.

“Il provvedimento, che mi vede come prima firmataria – spiega Tidei – darà vita a un nuovo modello di gestione del territorio che, attraverso una programmazione partecipata, potrà prevedere: interventi per la valorizzazione ambientale; l’implementazione delle infrastrutture; la crescita omogenea e sostenibile; la salvaguardia, recupero e valorizzazione dei beni storico-archeologici, artistici e architettonici; la promozione turistica.2 milioni e 700mila euro lo stanziamento complessivo stabilito ma chiederemo di implementare questa cifra nei prossimi bilanci”.

“Ringrazio il collega Emiliano Minnucci, che ha firmato con me questo provvedimento, e l’assessore Paolo Orneli per il proficuo lavoro svolto e per il sostegno e i Comuni e le associazioni che ci hanno fornito spunti interessanti e utili in fase di audizione. Nei prossimi giorni organizzeremo un evento di presentazione della legge”.