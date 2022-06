L’Etruria ISFF, è il polo d’incontro fra artisti del panorama underground e un pubblico desideroso di nuove voci e nuove prospettive. Appuntamento domani dalle 18 in via Aldo Moro 53

A Ladispoli arriva l'Etruria Indie Short Film Fest

La Jolly Roger APS

Siamo una Associazione di Promozione Sociale che supporta il filmaking e gli autori indipendenti allo scopo di diffondere la cultura e l’arte di tutti i tipi ma vediamo nella

cinematografia l’arte più elevata nonché la più adatta ai nostri ideali. Per spiegare meglio cosa intendiamo abbiamo scritto un manifesto (che trovate sul nostro sito web) con tripla funzione: ideologica, artistica e organizzativa. La base di questi principi, ci porta dunque inevitabilmente alla ricerca di una indipendenza creativa che, veda nell’arte un mezzo di espressione, aggregazione, divulgazione e ribellione. Seguendo questo principio di libertà, abbiamo adottato l’effige del Jolly Roger. Il riferimento culturale movimento Arts And Crafts nasce dall’obbiettivo di realizzare prodotti dal costo accessibile ma con una elevata cura nei dettagli e nella forma, garantendo quella che noi amiamo chiamare

“artigianalità” dell’opera, e non prodotto come di solito vengono chiamati e i contenuti.

Etruria Indie Short Film Fest (una guida al festival)

Abbiamo deciso di coronare un anno di lavori organizzando un nostro festival, questo perché sosteniamo l’idea che il cinema d’autore non debba essere considerato un genere di nicchia. Preferiamo invece che si rivolga alla comunità. Ne segue che ogni opera debba essere intrisa d’una sensibilità sociale atta allo sviluppo d’un pensiero critico nell’individuo e che l’arte e la cultura siano strumenti necessari alla maturazione d’una società sana nel territorio. L’Etruria ISFF, è il polo d’incontro fra artisti del panorama

underground e un pubblico desideroso di nuove voci e nuove prospettive. Il nostro scopo è quello di valorizzare la diffusione della cultura cinematografica indipendente nell’Etruria Romana, mettendo in risalto la creatività degli autori che compongono il panorama del nuovo cinema indipendente. Tutto nasce dall’esigenza di dare la possibilità di instaurare un rapporto intimo in un clima di dibattito e confronto, nella cornice indipendente che ricerca la qualità e la capacità di sviluppare pensiero critico. Sulla piattaforma

Filmfreeway e sui nostri social si trovano tutte le informazioni necessarie per la partecipazione

Informazioni di servizio.

L’Etruria ISFF si svolgerà agli Acme Studios, che ringraziamo per averci ospitato, nel cuore dell’area artigianale della città di Ladispoli in via Aldo Moro 53. L’evento avrà inizio

alle ore 18:00 per poi concludersi alle 20:30. Saremo accompagnati dal pianoforte di Luigi Maio e dall’incantevole voce di Noemi Palmiero che si esibiranno singolarmente in colonne sonore e canzoni che hanno segnato la storia del cinema, le musiche di sala invece sono composte da Alan Donati. Entreremo nel vivo della serata con i 5 cortometraggi in gara e con la compagnia dei nostri giudici e del pubblico che prenderà parte alla discussione, che verrà moderata dai ragazzi di CRC blog, e al commento delle opere presentate dagli artisti.

Giudici e Ospiti del festival:

Vogliamo dare agli artisti emergenti la possibilità di confrontarsi direttamente con una giuria d’eccezione che abbracci diverse aree di competenza. Cominciamo ad elencarli.

Il primo è Luciano Tovoli è un direttore della fotografia che ha innovato i canoni luministici del cinema italiano, nonché il primo a girare in digitale, David di Donatello (nel 1991), Nastri d’Argento (nel 1976 e nel 1989) e presidente di IMAGO la Federazione Europea delle Associazioni dei Direttori della Fotografia.

Abbiamo Roberto Girometti è un direttore della fotografia, sceneggiatore, regista e critico cinematografico italiano. Inizia la sua attività di direttore della fotografia nel 1962.

negli stessi anni, collabora come critico cinematografico con la rivista La Settimana Incom. Tra le sue opere più conosciute vi sono Intervista a Salvador Allende: La forza e la

ragione, per la regia di Emidio Greco e Roberto Rossellini, e un’intervista a Fidel Castro insieme a Gianni Minà. A partire dagli anni 2000 si occupa di insegnare nelle scuole la

storia e i progressi del cinema.

Claudio Siniscalchi professore di Storia e critica del cinema alla LUMSA di Roma, per Studium ha realizzato il progetto in quattro volumi «Il Novecento e la celluloide» (2008-

2013). Le sue opere hanno ricevuto diversi riconoscimenti in ambito accademico come il Premio Viareggio Europa Cinema e il Premio Domenico Meccoli. Collabora con l’Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy (ISGAP) di New York, con il quotidiano «Il giornale» e con le riviste scientifiche «Nuova storia contemporanea» e «Res Pubblica». Luciano Fontana regista e produttore televisivo e di videoclip, specializzato anche nella regia di eventi musicali in presa diretta, dopo una lunga carriera a Los Angeles torna in Italia come professore associato di Montaggio Televisivo e insegnante in 2 laboratori (il Master in giornalismo dell’Università LUMSA e il laboratorio Arti Sceniche di

Massimiliano Bruno), nonché come regista del programma del talk “Otto e Mezzo” Crescenzo Paliotta medico di famiglia ed ex sindaco di Ladispoli (città che ospita il festival) nonché autore di “Ladispoli e i Luoghi del Cinema”, un libro che ci aiuta a scoprire la storia che non tutti conoscono di questo territorio. Mario Gallo attore professionista con una 35 anni di carriera alle spalle, in cui si è concentrato principalmente e quasi esclusivamente sul teatro, poi anche sulla formazione sia di adulti sia di ragazzi nelle scuole e nelle università, la Commedia dell’Arte è la sua grande passione e specialità. Giulia Salerno giovane attrice in diverse fiction televisive come Butta la luna 2 di Vittorio Sindoni, Un medico in famiglia 6 di Tiziana Aristarco, Il ritmo nel cuore e Preferisco il Paradiso al fianco di Gigi Proietti e Francesco Salvi. Nel 2008 ha esordito al cinema in Tutta la vita davanti di Paolo Virzì dove interpreta Lara ed in Un giorno perfetto di Ferzan Özpetek nel ruolo di Camilla. Nel 2013 è la protagonista del film Incompresa di Asia Argento che la porterà a vincere il Premio Guglielmo Biraghi al Nastro d’Argento. Brice Martinet modello e attore francese, ha sfilato per Calvin Klein, Jean Paul Gaultier, John Galliano, Adidas, Reebok, ha interpretato Faraz nella serie “Universitari – Molto più che amici” diretta da Federico Moccia, nel 2014 diventa uno dei concorrenti di Koh Lanta, nel 2015 partecipa alla decima edizione de “L’isola dei famosi”. Mauro Mancini regista e sceneggiatore italiano, vincitore alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia della settimana internazionale della critica per la regia di Non odiare. Impegnato nella regia di spot pubblicitari si avvicina al cinema nel 2005 col cortometraggio Il nostro segreto col quale si aggiudica il premio di categoria nella prima edizione della Festa del Cinema di Roma nel 2006. Del 2009 è la sua prima pellicola cinematografica, membro del collettivo che dirige Feisbum – Il film. Alessandro Staiti vice direttore di DT NEWS, laureato in Storia della Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea e specializzato in Comunicazione e Organizzazione Istituzionale con tecnologie avanzate. Giornalista pubblicista dal 1981, ha lavorato con diversi giornali e riviste come «Mucchio Selvaggio», «Chitarre», «Ciao 2001», «Music», «New Age Music & New Sounds», «Etnica & World Music», «Acid Jazz», «Quigiovani», caporedattore della rivista «Esoterica» e autore di instant book su Sting, a-ha, e Peter Gabriel e di saggi come «Robert Fripp & King Crimson» e «In The Court Of The Crimson King» La lista è ancora in fase di completamento, essendo noi in attesa della conferma di altre personalità del mondo del cinema e dello spettacolo cercando di riunire esperienze e competenze diverse a servizio del pubblico e dei partecipanti in gara.

Critica alla Ragion Cinematografica Blog

Alcuni di questi giudici abbiamo avuto la possibilità di intervistarli e scrivere su di loro un articolo sul nostro Blog, con gli altri ci promettiamo di farlo appena possibile. Questo

Blog nasce da una iniziativa della associazione Jolly Roger Arts & Crafts APS. La quale con questo progetto si pone l’obbiettivo di dare uno spazio per esprimersi a giovani giornalisti e aspiranti critici accomunati dalla passione per la settima arte. il nostro Blog è un agglomerato di idee, pensieri e riflessioni nate dall’amore per il cinema.

Questo è quindi uno spazio libero e aperto a chiunque senta il bisogno di esprimersi attraverso la scrittura e la passione per il cinema. In maniera goliardica definiamo Critica della Ragion Cinematografica un Blog di Filmosofia, dal nostro punto di vista un “Filmosofo” è un cinefilo che usa i Film come pretesto per produrre sue riflessioni personali, per porsi delle domande di natura etica e sociale e per analizzare attraverso il cinema la realtà che ci circonda e che è dentro di noi. Il blog online è permanente e potete trovare il link delle bio dei nostri social dopodiché abbiamo intenzione di stampare gli articoli degli ultimi 6 mesi in forma cartacea, promettendoci che questo esperimento diventi un progetto permanente.