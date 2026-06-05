La sindaca Elena Gubetti: «Un progetto nato dalla candidatura a Capitale Italiana della Cultura che valorizza l’identità del nostro territorio»

Etruria Go, al Ministero della Cultura la presentazione del nuovo pass per scoprire gli Etruschi del Lazio –

CERVETERI – Un biglietto unico per viaggiare attraverso la storia millenaria degli Etruschi e scoprire alcuni dei più importanti siti archeologici del Lazio. È stato presentato ieri al Ministero della Cultura il progetto “Etruria Go”, il nuovo titolo integrato realizzato in collaborazione con Musei Italiani che consentirà ai visitatori di accedere, nell’arco di dodici mesi, a undici tra musei, necropoli e parchi archeologici del territorio.

A rappresentare Cerveteri all’incontro istituzionale è stata la sindaca Elena Gubetti, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa come uno degli obiettivi strategici inseriti nel dossier di candidatura a Capitale Italiana della Cultura.

«Etruria Go è molto più di un semplice biglietto d’ingresso – ha dichiarato la sindaca –. È un invito a vivere il nostro territorio e la sua storia in modo nuovo, senza fretta, con la possibilità di avere un anno intero per scoprire, esplorare e approfondire il patrimonio etrusco».

Alla presentazione erano presenti anche il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti, il direttore del Parco Archeologico Vincenzo Bellelli e Federica Scala, project manager della DMO Etruskey, realtà che ha coordinato il percorso insieme ai Comuni aderenti.

Per Gubetti si tratta di un risultato che premia il lavoro svolto negli ultimi anni per costruire una forte identità territoriale attorno all’eredità etrusca. «È una soddisfazione immensa vedere questo progetto diventare realtà grazie all’impegno della DMO Etruskey e di tutti i Comuni coinvolti. Abbiamo creato una vera rete territoriale mettendo gli Etruschi al centro della nostra proposta culturale e turistica».

Il pass “Etruria Go”, disponibile dal prossimo 1° luglio sull’app e sulla piattaforma Musei Italiani, permetterà l’accesso alla Necropoli della Banditaccia e al Museo Nazionale Archeologico Cerite di Cerveteri, al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e a Villa Poniatowski a Roma, al Parco Archeologico di Veio, alla Necropoli dei Monterozzi e al Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia, al Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia, al Museo Archeologico e al Castello dell’Abbadia di Vulci, al Museo Archeologico Nazionale di Tuscania, al Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz a Viterbo e al Museo Archeologico Nazionale dell’Agro Falisco con Forte Sangallo a Civita Castellana.

Un’iniziativa che punta a rafforzare l’attrattività culturale dell’Etruria laziale e a promuovere una fruizione integrata del patrimonio archeologico, trasformando la visita in un vero e proprio viaggio attraverso le radici della storia del territorio.