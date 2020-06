Condividi Pin 49 Condivisioni

Secondo gli esperti, sarà una stagione calda, ma senza le ondate dello scorso anno

Estate 2020, niente picchi di caldo africano – I tanto temuti picchi di caldo africano non dovrebbero turbare l’estate del 2020. Secondo gli esperti, per giugno, luglio e agosto le temperature non dovrebbero raggiungere i picchi dello scorso anno.

A luglio, secondo l’ultima proiezione, le temperature inizieranno a salire, tuttavia, a dispetto di quanto ci si attendeva, pare scongiurato il pericolo di ondate di caldo con punte fin verso i 40°C. Il famigerato anticiclone africano faticherà non poco a distendersi sul bacino del Mediterraneo e, di conseguenza, le temperature si manterranno in media o solo leggermente al di sopra. Secondo l’ultima ipotesi del Centro Europeo avremo a che fare con anomalie nell’ordine al massimo di +0,5°C, quindi valori sì caldi, ma pur sempre accettabili. Anche il mese di agosto potrebbe proseguire sullo stesso trend, con clima estivo gradevole e solo con poche giornate davvero bollenti e caratterizzate da punte massime oltre i 35°C.

Niente “super caldo”, ma resta un problema: la siccità al Sud: La causa andrebbe ricercata nella permanenza di un campo di alta pressione che di fatto impedirebbe alle precipitazioni di raggiungere questa parte dell’Italia, se non in maniera molto localizzata. Queste problematiche non sono del tutto nuove e anzi, negli anni scorsi abbiamo più volte assistito a prolungati periodi siccitosi, specie sulle due Isole maggiori, in Calabria e in Puglia. Se le previsioni attuali dovessero essere confermate non sono da escludere possibili disagi dapprima riguardo al livello di fiumi e laghi, ma successivamente anche per l’approvvigionamento idrico e per l’irrigazione delle campagne.