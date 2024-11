Esplosione in un palazzo a Civitavecchia, operaio folgorato: elitrasportato a Roma, residenti evacuati

Paura a Civitavecchia, dove nel pomeriggio c’è stata un’esplosione. Folgorato un operaio, elitrasportato al Sant’Eugenio: è grave

Alle ore 16:00 i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in zona Campo dell’Oro, precisamente in Piazzale Di Vittorio, per un’esplosione accaduta nel vano scale di un condominio in indirizzo.

I Vigili del Fuoco sono subito accorsi con l’equipaggio della 17a, l’autoscala s17, l’autobotte b17, per cause in corso di accertamento.

Un operaio, infatti, nell’installare la fibra ottica ha subito una folgorazione sfiammando di conseguenza il quadro elettrico, ustionandosi di conseguenza in maniera seria.

Prontamente intervenuti, i soccorritori hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, estinguendo le fiamme provenienti dal vano scale e procedendo all’evacuazione dello stabile fino alla cessata emergenza.

Mentre l’operaio, invece, è stato consegnato alle cure del 118, trasferito poi con l’elisoccorso all’ospedale Sant’Eugenio di Roma.

Sul luogo operativi anche i Carabinieri.