Escursionista ferita alle Cascatelle, intervento dei Vigili del Fuoco di Cerveteri

Attimi di apprensione questa mattina in zona Cascatelle, dove intorno alle ore 12 i Vigili del Fuoco di Cerveteri sono intervenuti per la ricerca di una persona durante un’escursione.

Una donna, impegnata in un percorso naturalistico insieme al compagno, si è infortunata e non è riuscita a riprendere la via maestra che l’avrebbe ricondotta alla propria vettura. L’uomo ha quindi lanciato l’allarme, consentendo l’immediato intervento dei soccorsi.

Sul posto è intervenuta la squadra 26A dei Vigili del Fuoco, che ha avviato le operazioni di ricerca. Vista la conformazione particolarmente impervia dell’area, si è reso necessario l’impiego dell’elicottero dei Vigili del Fuoco e di un mezzo fuoristrada 4×4.

Grazie all’azione congiunta, l’escursionista è stata raggiunta in tempi brevi, recuperata e affidata alle cure del personale sanitario del 118 presente sul posto.

Successivamente la donna è stata trasportata al San Paolo di Civitavecchia per gli accertamenti del caso.