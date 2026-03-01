Intervento dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia in località Pian della Stella

Escursionista ferita a Tolfa

Intervento di soccorso nella tarda mattinata di oggi a Tolfa, dove alle ore 11 i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono stati impegnati nella ricerca e nel recupero di una donna di nazionalità italiana rimasta ferita durante un’escursione.

L’incidente è avvenuto in località Pian della Stella, nel territorio comunale di Tolfa. L’escursionista, durante la camminata, è caduta procurandosi la frattura di una gamba. A causa della zona particolarmente impervia, si è reso necessario l’impiego di mezzi 4×4 per consentire alle squadre di raggiungere l’area.

Escursionista ferita a Tolfa: recuperata con l’elicottero del Soccorso Alpino

Sul posto è intervenuto anche l’elicottero del Soccorso Alpino e Speleologico che, una volta individuata la donna, ha effettuato il recupero tramite verricello, trasportandola in una zona sicura.

Successivamente il personale sanitario del 118 ha provveduto al trasferimento della ferita all’ospedale di Civitavecchia per le cure del caso. Presenti sul luogo anche gli uomini della Bonifazi, che hanno assistito costantemente la donna collaborando alle operazioni di soccorso, e le forze dell’ordine per gli accertamenti di competenza.