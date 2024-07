Ercolano, Festival delle Ville Vesuviane: di scena lo spettacolo “Totò l’Uomo oltre la Maschera”, di Agostino De Angelis con Elena Anticoli De Curtis –

Il prossimo 24 luglio 2024 alle ore 21.00, in una delle splendide Ville del Miglio d’Oro a Villa Campolieto nel Comune di Ercolanosarà portato in scena dall’attore e regista Agostino De Angelis uno spettacolo teatrale multimediale dedicato alla figura di Totò, il principe della risata, con la presenza in scena della nipote Elena Anticoli De Curtis.

L’evento proposto e inserito nella 35a edizione del Festival delle Ville Vesuviane – Progetto 700, con la direzione artistica di Bruno Tabacchini, in cui si realizzeranno diversi spettacoli di teatro, musica e danza, promosso da Ministero della Cultura, Fondazione Ente Ville Vesuviane e Regione Campania,

Lo spettacolo“Totò, l’Uomo oltre la maschera” questo il titolo dello Spettacolo Teatrale Multimediale ideato dallo stesso De Angeliscon Elena De Curtis,prodotto dall’Associazione Culturale Archéo Theatron, dall’Academy for Theater, Cinema and Cultural Heritage e curatrice dello spettacolo Desirée Arlotta, renderà omaggio al grande personaggio e artista italiano del panorama teatrale e cinematografico del ‘900, il Principe Antonio De Curtis in arte Totò.

Lo spettacolo sarà un omaggio non solo all’attore Totò ma soprattutto all’uomo, andando oltre la semplificazione della sua storia. Attraverso l’interpretazione di sue Poesie e liriche, pubblicate in una raccolta completa nel libro “Totò, il Principe Poeta”scritto dalla nipote Elena, che saranno interpretate dallo stesso De Angelis, il pubblico potrà conoscere storie e aneddoti di vita privata e professionaleanche attraverso le testimonianze della stessa nipote.Ad arricchire lo spettacolo saranno le canzoni napoletane scritte da Totò e non solo, cantate dal tenore Fabio Andreotti con l’accompagnamento musicale al pianoforte di Rosalba Lapresentazionee la proiezione di immagini e filmati riguardanti la vita di Totò: un uomo che ha avuto un’attenzione ai problemi sociali e culturali del ‘900 in Italia: la sensibilità sul sociale e la natura, gli orientamenti politici, l’integrità morale, la dedizione al lavoro, il rapporto con gli affetti familiari.

Biglietti online disponibili presso il circuito Etes.it