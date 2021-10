Entra nel vivo il progetto COMpostaggio LOCale (COMLOC): la gestione dei rifiuti organici a Km0 –

Sei i Comuni coinvolti: Bracciano, Anguillara Sabazia, Canale Monterano, Trevignano Romano, Oriolo Romano, Bassano Romano

Parte COMLOC, il progetto che promuove il compostaggio e che coinvolge i Comuni di Bracciano (Comune Capofila), Anguillara Sabazia, Canale Monterano, Trevignano Romano, Bassano Romano, Oriolo Romano per un totale di circa 58.000 abitanti.

Il progetto, finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito delle “Misure a favore delle attività di Compostaggio e auto compostaggio per la riduzione della frazione organica per i Comuni del Lazio e Roma Capitale” prevede il compostaggio a piccola scala con le pratiche di autocompostaggio, di compostaggio di comunità e di compostaggio locale ed è coordinato dall’Associazione Italiana Compostaggio.

L’obiettivo è trasformare localmente in compost scarti organici, avanzi di cucina, ortaggi, fiori, piccoli sfalci, residui della trasformazione del cibo.

I sei Comuni promotori hanno scelto una gestione a km0 che garantisce risparmio economico, riduce l’impatto ambientale, grazie alla riduzione di costosi ed inutili viaggi verso gli impianti di compostaggio.

Prevista la fornitura in comodato d’uso per le famiglie di compostiere a rotazione e le utenze non domestiche, l’allestimento di 8 siti per la messa in esercizio di 8 piccole macchine elettromeccaniche di compostaggio a servizio di scuole, condomini e quartieri.

In programma anche servizi integrativi di assistenza domiciliare con la triturazione degli sfalci, la vagliatura del compost autoprodotto, la costituzione, dove non presente, dell’Albo Comunale Compostatori con i relativi sgravi tariffari.

Per sapere di più su COMLOC consultare la pagina dedicata al progetto dove è possibile visionare il materiale informativo del progetto, il filmato per il montaggio della compostiera a rivoltamento e scaricare il modulo per la richiesta della compostiera in comodato d’uso.

Per approfondimenti sulla pratica di compostaggio, visitare la pagina dell’Associazione Italiana del Compostaggio, che ha curato il progetto (Progetto COMLOC).