Iniziativa organizzata dalle realtà del terzo settore operanti nel Comune di Cerveteri, i complimenti del Sindaco Gubetti: “Un evento che rafforza il concetto di comunità unita e inclusiva”

Emozioni, sorrisi e divertimento a “Liberamente” per la Giornata Mondiale dell’Amicizia –

Emozione, sorrisi e spirito di comunità hanno animato la spiaggia Liberamente in occasione della Giornata Mondiale dell’Amicizia, celebrata con un evento inclusivo e intergenerazionale, all’insegna del gioco e della condivisione.

La spiaggia Liberamente del Comune di Cerveteri, gestita dalla Solidarietà Società Cooperativa Sociale, ha fatto da cornice a un pomeriggio e una sera straordinari, in cui l’amicizia è stata al centro di ogni attività.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cerveteri, è stata organizzata e promossa da importanti realtà del Terzo Settore: Gruppo Cerveteri/Ladispoli Auser Civitavecchia, Solidarietà Società Cooperativa Sociale, Pro Loco Marina di Cerveteri e Unicoop Etruria, a testimonianza di una sinergia concreta tra mondo associativo, cooperazione e cittadinanza attiva.

Protagonisti assoluti della serata sono stati i giochi tradizionali: ruba bandiera, tiro alla fune, corsa nei sacchi, slalom, cucchiaio e pallina, hula hoop, campana e tanti altri, che hanno visto un’affluenza straordinaria di partecipanti pronti a mettersi in gioco, sostenuti da un pubblico caloroso e coinvolto.

Per tutta la durata dell’evento e durante il DJ set serale, l’animazione musicale è stata affidata a DJ Artes, che ha saputo accompagnare ogni momento con energia, coinvolgimento e una selezione musicale capace di far ballare tutte le generazioni.

Un’ondata di entusiasmo e partecipazione ha trasformato la spiaggia in uno spazio di festa, aggregazione e vera inclusione, ribadendo quanto il gioco, nella sua semplicità, sia un potente strumento per abbattere le barriere e valorizzare i legami.

L’evento si è concluso tra applausi, abbracci e sorrisi, lasciando il segno in chiunque vi abbia preso parte. Un’esperienza che conferma ancora una volta il valore dell’amicizia come ponte tra generazioni, culture e storie di vita, in un territorio che sa ancora essere unito, accogliente e solidale.

“Mi complimento con tutti gli organizzatori di questa splendida serata conviviale, realizzatasi in una struttura alla quale come Amministrazione comunale teniamo fortemente, perché simbolo di inclusione ma soprattutto di accessibilità universale – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – un’iniziativa che ha visto lavorare tantissime realtà del terzo settore, uomini e donne che conosciamo benissimo per il grande lavoro che ogni giorno, da tantissimi anni, svolgono per la collettività e per quella fascia di popolazione più fragile, che ha bisogno di non essere lasciata sola. Un bellissimo esempio di cittadinanza attiva, che ha saputo coniugare divertimento e amicizia, in un contesto meraviglioso come quello del nostro mare. Questa è la Cerveteri che ci piace, che ci inorgoglisce e che ci fa sentire comunità unita e forte”.