Emergenza vespe e calabroni a Ladispoli: i volontari di Fareambiente in azione

L’emergenza causata da un’invasione di vespe e calabroni continua a Ladispoli, tenendo i volontari di Fareambiente impegnati in un super lavoro. Nelle ultime due settimane, l’associazione ha effettuato decine di interventi per la rimozione di nidi, molti dei quali di grandi dimensioni e situati in luoghi sensibili.

Un caso recente ha visto i volontari intervenire in piena notte per rimuovere un enorme nido di calabroni, del quale le larve si erano già formate. L’intervento tempestivo ha impedito la fuoriuscita di centinaia di insetti. Gli esperti dell’associazione raccomandano ai cittadini di non improvvisare e di affidarsi a personale qualificato per gestire questi pericoli.

Secondo l’associazione, l’estate appena trascorsa è stata caratterizzata da un’insolita presenza di calabroni a discapito degli sciami d’api, un fenomeno che ricorda l’invasione dei parrocchetti verdi che, anni fa, ha danneggiato la vegetazione locale. L’attività dei volontari prosegue senza sosta per proteggere i cittadini e l’ambiente da questa crescente minaccia.